تمويل مشروعات للشباب بـ 864 مليون جنيه في كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم تمويل مشروعات للشباب بتكلفة إجمالية 864 مليون جنيه لتوفير17220 فرصة عمل، من برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، التابع لوزارة التنمية المحلية، لافتاً إلى أن المشروعات المنفذة من خلال البرنامج تضمنت تمويل7463مشروعاً .

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمويل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكان وبنك التنمية والائتمان الزراعي وبنك الاسكندرية لبرنامج مشروعك لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الإنتاج.

وأضاف نور الدين، أ المشرع يدرب المتقدمين على إقامة المشروعات وإدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج، ولاسيماً أنه يتم منح التراخيص المؤقتة لمدة خمس سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج مشروعك وتسليط الضوء على أهم المزايا، بالمجان في مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك دون تحميل العميل أي أعباء مالية، وهناك فروع لبرنامج مشروعك في جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات.

وتفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، امس، عددا من شوارع شرق وغرب العاصمة، لمتابعة كسح تجمعات مياه الأمطار، كما تابع رفع مياه الأمطار بشوارع وأحياء المدن، والقرى والمراكز المتعددة.