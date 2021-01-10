محافظ كفر الشيخ يستقبل زوجات الصيادين المفرج عنهم بليبيا بعد 50 يوما

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، زوجات الصيادين المفرج عنهم بليبيا، وهم: جمعة محمد، حسن محمد عطية، حماده حسن، عبدالمجيد محمد علي، جمال محمد، أحمد رمضان، حسن علب محمد، وجميعهم من برج البرلس.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وتم صرف مساعدة مالية لكل منهن.

واستمع محافظ كفر الشيخ، لزوجات الصيادين، مؤكدا إن المحافظة في خدمتهن، وأنه سيكون على تواصل، للاطمئنان على الصيادين.

وكان محمد شرابي، أحد كبار الصيادين بمركز البرلس في محافظة كفر الشيخ، أكد أنه تم الإفراج عن 7 صيادين مصريين محتجزين في ليبيا، منذ أكثر من 50 يوما، بعد التحقيق معهم في مدينة بني غازي، نهاية ديسمبر الماضي.

وأوضح «شرابي»، في تصريحات له أن الصيادين الذين تم الإفراج عنهم هم «جمعة محمد خليل أيوب، وحسن محمد عبد الرحمن عطية، وحمادة حسن أبو صالح، وأحمد رمضان حسن البيطاني، وجمال محمد عبد السلام عاشور، وعبد المجيد محمد علي عطية، وحسن علي محمد السماحي»، وذلك بعد استغاثات أهالي البرلس ومطالباتهم المتكررة بالإفراج عنهم.

وتابع بأن الصيادين سيتوجهون إلى مصراتة، بانتظار الإفراج عن مركب الصيد «علي القزق»، ثم العودة إلى أرض الوطن، بعد 50 يوما من الاحتجاز، حيث تم القبض عليهم أثناء عملهم على مركب صيد بطريقة غير شرعية، وقادتهم الأحوال الجوية إلى دخول المياه الإقليمية الليبية، حيث تم إلقاء القبض عليهم، وإيداعهم أحد السجون بمدينة بني غازي شرقي ليبيا.

وكان أهالي الصيادين قد تلقوا اتصالات استغاثة من ذويهم، قبل احتجازهم في بني غازي، مؤكدين أن بعض الليبيين تواصلوا معهم، وأبلغوهم بمكان احتجازهم داخل أحد السجون، مما جعلهم يوجهون استغاثات للخارجية المصرية، حتى تم الإفراج عنهم.