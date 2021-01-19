رئيس البرلمان: 100 طلب عاجل من النواب بعضها لا يرقى للصفة

بدأت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، ومن المقرر أن يستمع المجلس إلى البيان الحكومي، لزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدولة لشؤون الإعلام، حيث يعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، برنامج وزارتيهما أمام المجلس.

وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بالالتزام بالقواعد المتعارف عليها في سير عمل الجلسة البرلمانية.

100 بيان عاجل

وقال جبالي، إنّ عدد البيانات العاجلة التي تقدم بها النواب وصل لنحو 100 بيان عاجل، متابعا: «تعلمون أنّ البيانات العاجلة تحتاج لإذن خاص من رئيس المجلس، ويتطلب ذلك ضرورات بعينها يقدرها رئيس المجلس بنفسه، أهمها توافر صفة العجلة»، متابعا: «راجعت جميع البيانات العاجلة لتحديد من تنطبق عليه هذه الصفة وفق المادة 215 من اللائحة الداخلية».

وتابع رئيس النواب: «تبيّن لي من بعض البيانات العاجلة أنّها لا ترقى لهذا الوصف»، وعن عدد النواب المتقدمين بطلب الحديث للتعقيب على بيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فقال جبالي إنّ وصل لنحو 95 نائبا، و81 طلبا للتعقيب على بيان وزير الإعلام.

15 ساعة يحتاجها المجلس لتعقيب النواب على بيانات الوزراء

وقال رئيس مجلس النواب: «تعلمون أنّ كل نائب متاح له عرض رؤيته في 5 دقائق، ووفقا للعدد المتقدم بطلب للتعقيب نحتاج إلى 15 ساعة، وهو وقت طويل جدا ويشكل عائقا كبيرا أمام ممارسة المجلس لدوره التشريعي والرقابي».

وأشار إلى أنّ هناك سلطة مطلقة لرئيس المجلس في إقفال باب المناقشة، موضحا أنّ سلطاته التقديرية في إدارة المناقشات حسب ما يتطلبه الصالح العام مع مراعاة التنوع حتى تكون فرصة للجميع للمشاركة في أعمال الجلسة.

وأكد حنفي جبالي، أنّ هناك استياء من بعض الأعضاء تجاه من تجاوزا المدة المحددة لكل عضو، قائلا: «على الجميع الدخول في الموضوع مباشرة دون مقدمات أو تهنئة أو الدخول في غير موضوع النقاش».