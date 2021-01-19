أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021: مستقرة
كتب:
جهاد الطويل
01:31 م | الثلاثاء 19 يناير 2021
حديد تسليح
سجّلت أسعار الحديد والأسمنت استقرارا اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021 في الأسواق.
أسعار الحديد اليوم
يباع حديد عز الدخيلة الطن بـ13700 جنيها.
حديد المصريين يباع الطن بـ13500 جنيها.
حديد بشاي يباع الطن بـ13500 جنيها.
حديد العتال الطن بـ13450 جنيها.
حديد عطية يباع الطن بـ13400جنيها.
حديد المراكبي يباع بـ13300 جنيها.
حديد المعادي بـ13300 جنيها.
حديد العشري يباع بـ13300 جنيها.
حديد سرحان يباع الطن بـ13300 جنيها.
أسعار الأسمنت اليوم
أسمنت حلوان يباع بأسعار تتراوح بين 760 و765 جنيها للطن.
أسمنت العسكري يباع بأسعار تتراوح بين 740 و745 جنيها للطن.
أسمنت مسلح يباع بـ780 جنيها.
أسمنت النصر يباع بـ790 جنيها.
أسمنت اسيوط يباع بـ760 جنيها.
أسمنت المنيا يباع بـ740 جنيها.
أسمنت النهضة يباع بـ720 جنيها.
أسمنت الصعيد 750جنيها.
أسمنت السويدى 775جنيها.
أسمنت البرج بـ 810جنيها.
أسمنت الدلتا 710جنيها.
أسعار الأسمنت الأبيض
الأسمنت الأبيض العادة يباع بـ 2500 جنيها.
أسمنت سوبر سينا بـ 2450 جنيها.
أسمنت سوبر رويال 2380 جنيها.
أسعار الأسمنت المخلوط
أسمنت العمران يباع بـ 635 جنيها.
أسمنت النخيل يباع بـ 640 جنيها.
أسمنت الواحة يباع 670 جنيها.