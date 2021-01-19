نشوى مصطفى: أعاني صعوبة في التنفس رغم شفائي من كورونا منذ شهرين

تعاني الفنانة نشوى مصطفي من تداعيات إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أعلنت شفاءها من المرض منذ شهرين، وخروجها من المستشفى، إلا أنها لا زالت تعاني من الآثار الجانبية.

وقالت مصطفي، لـ«الوطن»: «لا زلت أعاني من كحة شديدة، وضيق في التنفس بعد شفائي من فيروس كورونا، ولم استرد صحتي بشكل كامل، ولكن الأطباء نصحوني بتناول العلاج في مواعيده الخاصة، على أن يتم العودة للحياة الطبيعية بعد 6 شهور من الإصابة، خاصة أنني كنت أعاني من الدرجة التالتة من كورونا، وهي من أصعب وأخطر الأنواع».

وأضافت: «لم احتاج إلى جلسات التنفس منذ خروجي من المستشفي، ولكن ما زال النهجان مستمر، ومن فضل الله أن الرئة تجدد ذاتها بذاتها، فأنني خرجت من موت محقق، وما وصلت له الفترة الحالية فضل من الله سبحانه وتعالى».

نشوى مصطفي تطالب الجميع بارتداء الكمامة حفاظا على صحتهم

وطالبت نشوي الجميع بارتداء الكمامة «البسوا الكمامة أرجوكم المرض مش سهل، والحالات بتزيد، لازم نخلي بالنا من نفسنا، عشان نخرج من المحنة دي على خير يارب».

يذكر أن الفنانة نشوي مصطفي كانت تعاني من فيروس كورونا منذ شهرين، وتدهورت حالتها الصحية، مما أدى إلى دخوله أحد المستشفيات، وقام بالإشراف عليها فريق طبي متخصص من الأطباء والممرضين، ووجهت لهم الشكر جميعاً بعد تعافيها وخروجها من المستشفي .

نشوى مصطفي: اتبعت البرتوكول العلاجي بانتظام حتى الشفاء

واستجابت نشوى مصطفى، للبروتوكول العلاجي التي خضعت لها، في مستشفى العجوزة للعلاج من الإصابة بفيروس كورونا، بعدما أعلنت الفنانة إصابتها يوم 4 نوفمبر الجاري، وجاءت نتيجة تحليل الخاصة بها سلبية.

وكانت الفنانة نشوى مصطفى، قد أعلنت لجمهورها إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ثم استنجدت بوزارة الصحة والسكان عندما اشتدت عليها الأعراض، واستجابت الوزارة وقامت بنقلها لمستشفى العجوزة حيث أقامت هناك نحو 7 أيام، حتى استقرت حالتها الصحية، وأثبتت الفحوصات تعافيها من الفيروس.