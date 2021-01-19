نواب يطالبون «التعليم العالي» بالنظر في معاشات الأطقم الطبية الجامعية

واصل أعضاء مجلس النواب، الرد على بيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، الذى ألقاه أمام المجلس اليوم، حول إنجازات الحكومة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وطالبت النائبة غادة على، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بالنظر في معاشات هيئة التدريس. موضحة أن وزير التعليم العالي وجه التحية لشهداء الأطقم الطبية من أساتذة الجامعات، ورغم ذلك فإن الحكومة لا تدرك أن معاشاتهم تتراوح بين 500 إلي 1200 جنيه فقط، وتساءلت في ختام كلمتها: هل التحية كافية لهم. مؤكدة أن القائمين على البحث العلمي والمجتمع الأكاديمي في مصر هم من الفئات الأولى بالرعاية، ففي الوقت الذي يتم إرهاقهم بتكليفات لنشر من 5 لـ 8 أبحاث علمية في دوريات عالمية، فإنهم لا يحصلون على أية عوائد.

وفي السياق، طالبت النائبة مني عبد العاطي، عضو مجلس النواب، بعرض سياسية الوزارة لتخطي العقبات نظام التعليم الحالي، الذي دفعت به ظروف فيروس كورونا المستجد، لاسيما وأن كثير من الطلاب ليس لديه انترنت، وعدم كفاية عدد أساتذة الجامعات.

كما طالبت بضرورة الاهتمام بالطلاب من الناحية البحثية من خلال إقرار مادة عملية حول البحث العلمي للطلاب.

معايير اختيار المعيدين

وقال الدكتور فريد البياضي، عضو مجلس النواب، إن إصلاح الوطن لن يكون بدون إصلاح التعليم، مشددًا على ضرورة تطوير كليات التربية والإعلان عن معايير اختيار وتعيين المعيدين بالكليات الجامعية، مشيرًا إلى أن هناك حالات عديدة من الطلاب الأوائل لا يتم تعيينهم ويتم تعيين آخرين بدلا منهم، ما يشير إلى أن الاختيار ربما يتم وفقا لأهواء شخصية.

وانتقد البياضى، عدم تحديد مواعيد مقابلات للمعيدين المتقدمين للعمل فى الجامعات الأهلية التي ظهرت في الفترة الأخيرة أو الإعلان عن استقبال طلبات العمل بها كمعيدين.

وتساءل عضو مجلس النواب، عن خطة وزارة التعليم العالي، حول استكمال تدريب طلاب الكليات العملية، الذى توقف بسبب أزمة فيروس كورونا، وكذلك خطة الوزارة للفصل الدراسي الجديد في ظل الجائحة.