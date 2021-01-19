المتهم بقتل صديقه في بني سويف: «حاولت تأديبه ولم أقصد قتله»

اعترف المتهم بقتل صديقه في بني سويف، عقب إنتهائهما من جلسة لتناول المواد المخدرة، بجريمته أمام رجال المباحث، مؤكدا أنه لم ينتوي قتله وإنما تأديبه فقط، بعد مشادة بينهما، إثر تلفظ المجني عليه بألفاظ تطعن في شرفه.

وقال الجاني أمام رجال المباحث: «مكنش قصدي أقتله لأننا كنا سهرانين مع بعض وكنا نتناول المواد المخدرة داخل عشة بأرض زراعية، وحصلت مشاجرة بيينا بعدما تلفظ بألفاظ رفضتها، وقررت تأديبه بضربه بعصا خشبية على رأسه، لأنه عك في الكلام، فسقط غارقا في دمائه ومدرتش بنفسي إلا وأنا بولع في الدراجة النارية الخاصة به وفي جثته».

وكانت نيابة مركز ناصر بإشراف المستشار طارق جلال المحامي العام لنيابات بني سويف، قررت حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لإتهامه بقتل صديقه وإشعال النيران في جثته وإلقائها في منطقة زراعية قرب قرية دنديل التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ناصر، بورود بلاغًا من الأهالي بعثورهم على جثة شاب في الثلاثينات من عمره، وبه أثار حريق ملقى بالزراعات وبجواره دراجة نارية محترقة، فوجه إلى تشكيل فريق بحثي لكشف ملابسات الحادث.

وشكل اللواء أسامة جمعة مدير مباحث المديرية فريقا بحثيًا بإشرافه وبقيادة المقدم محمد محروس رئيس مباحث مركز شرطة ناصر، ضم ضباط مباحث المركز، لإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وكشف ملابسات الحادث، وضبط الجناة.

وتبين من التحريات الأولية التي قادها المقدم محمد محروس رئيس مباحث مركز شرطة ناصر، أن الجثة لشاب يدعى «عماد.م»، 31 عامًا، بها آثار حريق، جرى نقلها للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بإستدعاء الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وضبط الجناة.

وكشفت التحريات أن وراء الواقعة صديق المجني عليه ويدعى «رجب.س.م»، عاطل، 38 عامًا، أقدم على إرتكاب الجريمة عقب تناوله والمجني عليه المواد المخدرة معا في جلسة جمعتهما سويا، ثم دارت مشادة بينهما، طعن خلالها المجني عليه في شرفه، فأقدم المتهم على ضربه بعصا على رأسه فسقط بعدها أرضا غارقا في دمائه، ثم اشعل النيران في الدراجة النارية التي كانت بحوزته لإخفاء معالم الجريمة، وتضليل رجال البحث الجنائي.