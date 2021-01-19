الغرف التجارية تحذر من 9 أنواع لأسماك سامة تباع بالمناطق الساحلية

حذرت شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، من انتشار 9 أصناف سامة تؤدي إلى الوفاة، وتباع في مناطق الوجه البحري الساحلية.

وقال مصطفى عبدالعال نائب رئيس الشعبة، لـ«الوطن»، إن الأسماك السامة هي «العقرب والقط والبالون والفهقة والعقرب ودجاجة البحر والبقرة أو الرقيطة والبلامة والقراض أو الأرانب»، ويكثر بيعها فى المناطق الساحلية، ومراكب الصيد العشوائية التى تقوم بالصيد وتبيع مباشرة للمواطنين.

وأضاف أن أسواق الجملة خالية تماماً منها نظرا لصرامة الرقابة الدائمة في تلك الأسواق، كما أنهم يتعاملون مع تجار موثوق بهم، مشيرا إلى أن 80% من محال الأسماك في محافظات مصر غير موجود بها الأسماك السامة المتداولة.

وطالب بتشديد الرقابة على مراكب الصيد العشوائية، مناشدا المواطنين بتوخي الحذرعند الشراء الذي يجب أن يكون من أماكن موثوق بها.

وقال إن أخطر هذه الأسماك هي القراض والأرانب لأنها تودي إلى الوفاة بعد تناولها مباشرة.

وأكد عبدالعال، استقرار أسعار الأسماك في السوق المحلي لمدة 30 يوم رغم النوات وتقلبات الطقس، نتيجة تراجع الطلب.

ويباع البلطي بأسعار تتراوح ما بين 17 و23 جنيه، والبوري بأسعار تتراوح ما بين 30 و50 جنيه، والجمبرى بأنواعه بأسعار تتراوح ما بين 80 و160 جنيه، والسمك المكرونة المجمد بأسعار تتراوح ما بين 15 و25 جنيه، والمكرونة البلدي بأسعار 65 جنيها للكيلو.