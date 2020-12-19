بيطري القاهرة يحذر من تداول أسماك سامة بالأسواق: منها الأرنب والعقرب

حذرت مديرية الطب البيطري في القاهرة من الأسماك السامة وتداولها في الأسواق المصرية، لأنها قد تؤدي إلى حالات وفاة.

وأكدت في بيان لها، أن سمومها خطيرة، ولابد من إرشاد المواطنين بها، حيث لايشترط أن يكون لحم الأسماك فاسدا لإحداث التسمم البيولوجي، ولكن هذا النوع من الأسماك يحتوي علي مواد سامة نتيجة تناولها الأعشاب والطحالب السامة.

وتابعت أن هذه الأسماك محظور تداولها وبيعها طبقا للقانون 10 لسنة 1966، وقرار وزير التموين 665 لسنة 2013 والقانون 281 لسنة 1994، وهي أسماك محرم صيدها وتداولها أو بيعها، وتحتوي بعض من أجزائها علي سموم تضر بصحة وحياة المواطنيين.

- سمكة القراض «الأرنب»

تعيش في المياه المالحة، وهي سامة وخطيرة جدا، ولكنها غير عدائية وتنفخ نفسها عند الشعور بالخطر استعدادا للهجوم، والصياد المحترف يعرف شكلها وتكوينها، وتتغذى على فضلات الأسماك والطحالب السامة.

تعيش في قاع البحر، جلدها رصاصي اللون عليه نقط، والرأس تمثل أكثر من ثلث حجم الجسم، وتتواجد السموم في الأمعاء والجلد والخياشيم والكبد، ولا توجد في لحومها، تحتوي هذه الأسماك على غدد سامة تتواجد في ثلاثة أماكن مختلفة في الجسم «تحت الجلد، قرب الأحشاء، بجانب النخاع»، والجرعة السامة للبشر من هذه الأسماك أقل من واحد ملليجرام ولا يتأثر سم هذه الأسماك بالطبخ.

- سمكة العقرب

سمكة بحرية غير نشطة صغيرة الحجم يبلغ حجمها 5 إلى 45 سم، تشبه العقرب لها القدرة علي تغيير لونها للتعايش مع المكان التي تعيش فيه، الأشواك السامة على الزعنفة الظهرية والسم يوجد في غدد سمية بصلية الشكل، وعندما يصطدم جسم السمكة بأي كائن حي سواء سمكة أخرى أو إنسان تفرز هذه الأشواك ما بها من مادة سامة، وغالبا ماتنكسر الشوكة في جسم المصاب مسببة آلام مع تورم الجزء المصاب، وقد تؤدي إلى الوفاة إذا تأخر إسعاف المريض.

- السمكة المتحجرة «الصخرية»

تشبه في الشكل حجرا خشنا يبلغ طولها 38 سم، ولها منظر مخيف ويغطي جسمها نتوءات وتعيش بين الصخور، وأحيانا تختفي بدفن نفسها في الطين أو الرمال، وللسمكة المتحجرة ثلاثة عشرة شوكة ظهرية سامة قصيرة وغليظة ولكل منها غدة سمية كبيرة.

- سمكة البالون «السمكة القاتلة»

بداخل هذه الأسماك مادة يطلق عليها Tetrodotoxin، فهي أشد سمية بـ1200 مرة من سم السيانيد القاتل، وما تحويه سمكة واحدة من أسماك البالون من السم يكفي لقتل 30 إنسانا، لذلك يعد هذا السم ثاني أخطر سم لدى الفقاريات في العالم.

- سمكة القط النهرية

تعيش في نهر النيل والترع والمصارف وتقوم بإحداث صدمة كهربية قوية لتصعق الأسماك الصغيرة والأحياء المائية الأخرى، تصعق بشحنة 400 فولت، وتتولد هذه الشحنة من جلدها السميك الذي يغطي السمكة، الرأس مشحون بشحنة موجبة أما الذيل مشحون بشحنة سالبة يمكنها أن تقتل إنسان بالصعق، وتتواجد هذه الأسماك بكثرة حيث مظهرها مترهل وجسم السمكة أسطواني رخو، للفم شفتان لحميتان بثلاثة أزواج من الأشواك، وفي الفك أسنان صغيرة، العينان صغيرتان والجلد ناعم وهو بلون أبيض قرنفلي شاحب وبقع سوداء كبيرة دائرية، ليس لها زعنفة ظهرية وهناك زعنفة دهنية صغيرة والزعنفة الذيلية كبيرة ومستديرة.

-سمكة دجاج البحر أو أسد البحر أو السمكة الفراشية

تنتشر هذه الأسماك بكثرة في البحر الأحمر قرب الشعب المرجانية وهي أسماك جميلة جدا لونها جذاب متناسقة في الألوان في شكل خطوط بيضاء وحمراء متبادلة وبعضها زرقاء وبيضاء، أسماك بطيئة الحركة وهي غير هجومية إلا في حالة إنزعاجها أو محاولة إمساكها أو صيدها، السمكة تفترس أعدائها بأشواكها السامة، لها ثمانية عشرة شوكة سمية وتحتوي الأشواك السمية على غدد سمية.

6-سمكة البقرة أو ذات القرنيين أو الأسماك الخجولة

تمتلك قرنيين طويلين يبرزان من مقدمة رأسها ويشبهان قرون البقرة أو الثور، وتستخدمها في الحماية من الأعداء، حيث أنهما يجعلانها صعبة البلع، لحوم هذه الأسماك سامة، مظهرها يشبه الصندوق ويصل طولها إلى 46 سم، هي من الأسماك الخجولة، ولا تمتلك غطاء خيشوميا، ولكن لديها فتحة صغيرة أو ثقب بدلا من ذلك القشور التي تغطي جسمها، سداسية الشكل ملتحمة مع بعضها في هيئة درع مثلث صلب يشبه الصندوق وتمتلك زعنفة ظهرية صغيرة.

- سمكة البلامه أو السمكة الصغيرة

يصل حجمها 14 سم، تتواجد في حوض البحر الأبيض المتوسط وفي المحيط الأطلنطي على سواحل فرنسا وإنجلترا، تتغذى علي الأسماك الصغيرة والقشريات البحرية والجمبري، وهي تصيد فرائسها بطريقة نصب الكمائن تدفن نفسها في الرمل ثم تنقض وتقتنص فريستها، تحتوي علي سم أسفل مجموعة الأشواك الظهرية.