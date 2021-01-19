إخراج نائب «اللي على راسه بطحة» من جلسة النواب وإحالته لمكتب المجلس

قرر المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إخراج النائب محمد عبدالعليم داوود، من القاعة، وإحالته إلى مكتب المجلس بعد الأزمة التي أثارها خلال الجلسة بقوله: «اللي على رأسه بطحة يرد عليا»، قائلا له: «عند مثولك أمام هيئة مكتب المجلس قل ما تشاء».

ووجّه رئيس مجلس النواب، تحذيرا للنواب قائلا: «سأطبق اللائحة على الجميع، وأرفض الاحتجاج بصوت عالٍ، وأرفض أيضا المساس بكرامة أي نائب».

وبدأت الأزمة باعتراض شديد من الأغلبية، على حديث داوود عن إفساد الحياة السياسية، وتوجيهه تهمة «إفساد الحياة السياسية» لبعض النواب، وقرر حنفي جبالي حذف الكلمة من المضبطة، التي تسببت في حالة من الغضب بين أعضاء المجلس.