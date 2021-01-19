عاجل.. «الصحة العالمية»: لا نتوقع توفر لقاح كورونا بأفريقيا قبل 2023

أعلنت منظمة الصحة العالمية: «لا نتوقع توفر لقاحات كورونا بأفريقيا على نطاق واسع قبل 2022 أو 2023، وفقا لما ذكرته قناة «عربية» في نبأ عاجل.

وكان تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية، أكّد أنَّ العالم على شفا «فشل أخلاقي كارثي» فيما يتعلق بتوزيع اللقاحات، وحث الدول والشركات المصنعة على مشاركة الجرعات المضادة لـ«كوفيد-19» بشكل أكثر إنصافًا في جميع أنحاء العالم.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، خلال افتتاح الاجتماع السنوي للمجلس التنفيذي للمنظمة أمس: «إن أسلوبأنا أولًا لا يجعل الأكثر فقرًا وضعفًا في العالم في خطر فحسب، لكنه سيأتي بنتائج عكسية أيضًا»، متابعًا «في نهاية المطاف، لن تسفر هذه التصرفات إلا عن إطالة أمد الوباء"» وفقًا لقناة «العربية».