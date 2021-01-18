«الصحة العالمية» تحسم الجدل.. متى يتوقف مصابي كورونا عن نقل العدوى للآخرين؟

حسمت منظمة الصحة العالمية، الجدل بشأن عدد الأيام التي يمكن خلالها نقل عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، من المصابين إلى غيرهم من المخالطين المباشرين أو المحيطين بهم.

مدة انتقال عدوى كورونا قالت ميليتا فوينوفيتش، ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، إن الدراسات الأولية، تكشف أن أغلبية مصابي كورونا، يمكن أن يكونوا معديين خلال مدة تتراوح بين 8 إلى 9 أيام فقط، من ظهور أعراض «كوفيد 19» عليهم.

وأشارت ممثلة منظمة الصحة العالمية، إلى أنه يمكن أن تطول تلك الفترة الزمنية، عند حالات الإصابة الخطرة والحرجة بـ«كوفيد 19»، بحسب «روسيا اليوم».

أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد وأعلنت منظمة الصحة العالمية «who» عبر موقعها الرسمي، مجموعة من أعراض فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على البالغين وكبار السن.

- فقدان حاسة الشم.

- ألم الحلق.

- احتقان الأنف.

- التهاب الملتحمة، وهى غشاء بسيط في بطن الجفن يصاب بالتهابات، ما يترتب عليه احمرار العين.

- السعال الجاف.

- الصداع.

- الآلام المستمرة في سائر الجسد.

- ظهور طفح جلدي ‏أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين.

- ارتفاع مستمر في درجة حرارة الجسم.

- الإسهال.

- الإرهاق. انتقال عدوى فيروس كورونا شرحت منظمة الصحة العالمية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، آليات انتقال العدوى من المصاب إلى الآخرين من خلال الرذاذ الذي يخرج على هيئة سعال أو عطس أو كحة أو الحديث، وقد يستنشقه غير المصاب بالفيروس، كما يمكن أن ينتقل أيضا عند لمس أسطح عليها هذه القطرات الصغيرة، كلمس الطاولات ومقابض الأبواب وغيرها.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن كبار السن والحوامل والذين يعانون من أمراض مزمنة كضغط الدم والسكري بمختلف أنواعه، هم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.