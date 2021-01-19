3 مستشارات من النيابة الإدارية يمثلن الهيئة في مختلف المحاكم

أعلن المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، حضور 3 عضوات جدد أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بمحافظات مصر المختلفة، لتمثيلها في مباشرة الادعاء التأديبي، إيمانًا بترسيخ دور المرأة في العمل القضائي، واستمرارًا للسياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال دعم وتمكين المرأة، وترسيخ دورها في العمل القضائي.

وأوضح «سمير»، في بيان للنيابة الإدارية قبل قليل، أن المستشارات يحضرن لأول مرة، وهن كلٍ من: المستشارة رانيا جلال حسن الأبرق أمام المحكمة التأديبية بأسيوط، والمستشارة سهير فتحي إبراهيم، والمستشارة سارة سالم جمعة، أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها.

ومن الجدير بالذكر، أن المستشارة رانيا جلال حسن الأبرق، هي أول سيدة تمثل النيابة الإدارية، في مباشرة الادعاء التأديبي أمام محاكم مجلس الدولة بمحافظات الصعيد والوجه القبلي.

وبهذا يصبح إجمالي عدد السيدات اللاتي قمن بمباشرة الادعاء التأديبي أمام محاكم مجلس الدولة حتى الآن اثني عشرة سيدة.

يذكر أن النيابة الإدارية، تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية وفقا لأحكام القانون.