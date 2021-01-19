تأجيل محاكمة «مازن وشيماء» في قضية منة عبدالعزيز لجلسة 26 فبراير

أصدرت المحكمة الاقتصادية قرارها بتأجيل محاكمة المتهمة شيماء شاكر، من نشطاء تطبيق «تيك توك» في عرض المحتويات المنافية للآداب، ومازن الطاهر، وشهرته «مازن المميز»، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع، في البلاغ المقدم من المحامي أشرف فرحات، إلى جلسة 26 فبراير المقبل، لاستكمال المرافعات.

وبحسب أوراق التحقيقات أن المتهمين اجتمعا معا في قضيتين حتى الآن، أولاهما التعدي على المجني عليها منة عبدالعزيز، داخل غرفة بفندق زوسر بالهرم، مايو الماضي، بالإضافة إلى القضية الحالية، والمتهمين فيها بالتحريض على الفسق، كل من خلال حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا تطبيق تيك توك.

النيابة نسبت للمتهمين هتك عرض منة عبدالعزيز بالقوة

وأفادت التحقيقات بأن القضية الأولى المتعلقة بالمجني عليها «منة عبدالعزيز»، نسبت النيابة العامة لصديقيها بيشوي ومازن شاكر وفتاة أخرى تدعى شيماء، اتهامات هتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور تخدش شرفها، وتعاطي المخدرات، وخطف المجني عليها بالتحايل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها.

مازن: اللي صور منة وقت الاعتداء الجنسي شيماء

وخلال التحقيقات التي جرت معهما، نفى المتهم «مازن» تصوير المجني عليها منة عبدالعزيز، بعد مواقعتها كرها بمعرفة متهم آخر يُدعى «بيشوي»، مؤكدا أن «شيماء» هي التي صورت، لكن المتهمة قالت في التحقيقات، إنها لم تصور الفيديو، ملقية الاتهام على «مازن»، لكنها اعترفت بنشر الفيديو وحذفه بعد نشره بعدة ساعات، لكن مباحث الآداب رصدت تلك الفيديوهات، وألقت القبض عليهما، وتم اقتيادهما إلى النيابة العامة التي نسبت إليهما تهمة مواقعة أنثى دون رضاها، وقررت حبسهما، وجدد قاضي المعارضات حبسهام، حتى صدر قرار من النيابة بإحالتهما إلى محكمة الجنايات بذات التهم.