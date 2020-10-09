منة عبد العزيز: أنا ضحية أهلي ومش هرجع للغلط تاني.. وعايزة أكمل تعليمي

شغلت قضية منة عبد العزيز المعروفة إعلاميا بـ"بفتاة التيك توك"، الرأي العام في الفترة الأخيرة، إلا أنها خرجت من أزمتها مؤخرا بعد إعادة تأهيلها بأحد مراكز المرأة المعنفة، بناء على قرار من النائب العام.

كواليس فترة التأهيل ولقائها مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وخطتها لمستقبلها، كشفتها منة، في حوار لـ"الوطن"، شكرت فيه الوزيرة، مؤكدة أنها عاملتها مثل "الأم"، وأنها تلقت دعما كبيرا منها ومن الأطباء النفسيين والعاملين لتجاوز محنتها.

بعد حفظ التحقيق في الاتهام الموجه إليكِ.. هل نستطيع القول إن حياتك تغيرت تمامًا؟

منة بتاعة زمان انتهت ومش راجعة تاني، أنا دلوقتي عايشة عند أخويا الكبير في الشرقية، وأهلى عرفوا غلطهم وإن هما اللى غلطانين، أنا ضحية ليهم، ومكنش بإيدى كل ده، أنا مشوفتش بابا، مات وأنا أمى حامل فيا، ومامتى ماتت قبل ما أكمل 14 سنة، وسبت المدرسة ومكملتش تعليمي.

الكل يريد أن يسألك.. لماذا اتجهت للطريق الخطأ؟

ماهو مكنش بإيدي، عندى 5 أخوات بخلافى، وأخويا الكبير مكنتش بحب أقعد معاه، وكان لنا بيت ملكنا وسيبناه، وقعدت أنا ومامتى لوحدنا، ولما ماتت لقيت نفسي عايزة أقعد في الشارع، وبعدها اتبهدلت فى حياتى ومكنتش بلاقى مكان أنام فيه، كنت ممكن أنام فى أى بيت مهجور، وكنت بخاف على نفسى جدا والله، بس ملقتش طريق غير ده للأسف.

ماذا عن اللقاء الذي جمعك بالوزيرة نيفين القباج؟

أنا اللى طلبت أقابلها، عشان أشكرها، الست دي عاملتني كأنها أمي، كنت عايزة أبوس إيدها وراسها على اللى شفته في مركز التأهيل، وقالت لي هعملك مشروع، لأن حالتى المادية ماتسمحش، خصوصا إني لسه مكملتش 18 سنة، وكنت حابة أعمل كوافير، وكمان طلبت منها لبس، لأنى معنديش، ولبسى عند أصحابى اللى كنت قاعدة معاهم ومش حابة أرجعلهم، وباقى اللبس عريان، ومش عاوزة ألبس عريان تانى، معنديش غير طقمين، واحد كنت لبساه فى العيد الصغير، وطقم تانى لبسته فى مركز الاستضافة.

تركتِ المدرسة وعمرك 14 عاما.. هل تفكرين في استكمال تعليمك؟

أكيد نفسي، بس حاسة إنى هبقى كبيرة وسط الأطفال، ممكن أكمل منازل، وأنا شاطرة جدا فى القراءة والكتابة، وأنصح أى حد بيفكر يسيب بيته بأنه يستحمل، أنا تعبت، وقطعت علاقتى بأصحابى القدام اللى ودوني في داهية، مكنتش بحسهم، وكنت بضطر أعمل زيهم، ولما كلمونى أول ماخرجت رديت عليهم بكلمة واحدة "مش هتبقوا أصحابى خلاص".

كيف تعرفت على الأشخاص الذين تورطت بسببهم في القضية الشهيرة؟

من خلال الإنستجرام والسوشيال ميديا، "محمد كلاشينكوف" هو اللي اتعرفت عليه من 3 سنين، واتعرفت على الباقي في الشتاء اللي فات، ولما تعرضت للاغتصاب، والفيديو اتنشر، ورديت من خلال فيديو، وتم القبض عليا لمعرفة التفاصيل.

إذا كان هناك درس تعلمته داخل مركز الاستضافة.. فما هو؟

اتعلمت الصح والغلط، وإزاى أتغير وأتعامل مع الناس، علمونى حاجة مكنتش فهماها ولا أعرفها، أول مرة حد ينصحنى كده، قعدت شهر ونص فى مركز استضافة في الجيزة، واتنقلت لمركز استضافة تاني في القليوبية، بقولهم شكرا على اللى اتعلمته منكوا، درس عمري ما هنساه.