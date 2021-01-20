الصحة: فيروس كورونا لا ينتقل من الأم المصابة لابنها خلال الرضاعة

طمأنت وزارة الصحة والسكان السيدات الحوامل، المصابات بفيروس كورونا، حيث قالت الوزارة إن الأم المصابة بفيروس كورونا لا تنقل الفيروس لابنها خلال الرضاعة، ولكن يجب ارتداء الكمامات أثناء الرضاعة.

وأكدت الوزارة أن هناك فوائد عدة للرضاعة الطبيعية الأم وكذلك الطفل، وقالت في منشور توعوي لها إن الرضاعة الطبيعية تقوي مناعة الطفل وتحميه من أمراض الطفولة الشائعة مثل الالتهاب الرئوي والإسهال.

تقلل الرضاعة الطبيعية من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي

وتابعت الوزارة أن الرضاعة الطبيعية تقلل من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي والمبيضين والسكر من النوع الثاني، لافتة إلى أن الرضاعة الطبيعية تحفز النمو السليم لفم الأم وكذلك فم الطفل وتفرز الهرمونات اللازمة للهضم والشبع.

تحمي الأم من الاكتئاب

وأكدت الوزارة أن الرضاعة الطبيعية تحمي الأم من الإصابة بالاكتئاب وحدوث نزيف مابعد الولادة، مما توفر العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل للنمو الطبيعي، مشددة على أنها تحسن من ذكاء الطفل وتعزز الارتباط بينه وبين أمه.

وحذرت وزارة الصحة الحوامل من الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، لأنهم أكثر الفئات عرضه للإصابة بفيروس كورونا بسبب التغيرات التي يتعرض لها جسم المرأة والجهاز المناعي خلال فترة الحمل.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع أعلى درجات الاستعداد بجميع المستشفيات الخاصة بها على مستوى الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا أولا بأول، لاتخاذ التدابير اللازمة كافة، للوقاية ضد الفيروس، ومتابعة المرضى أولا بأول في مستشفيات العزل، وتطبيق بروتوكول العلاج المستحدث في نسخته الرابعة.

ودشنت الوزارة أيضا عددا من المنصات على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، لإطلاع المواطنين على مستجدات فيروس كورونا، وتلقي الاستفسارات كافة من المواطنين، فضلا عن برنامج «صحة مصر»، الذي يوفر المعلومات كافة، والاستفسارات والأسئلة والتوصيات الخاصة بالفيروس، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت الوزارة أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن مدة التعافي من الفيروس تكون 10 أيام.