حكاية «ناجي».. مات بعيار ناري أمام طفلته على يد عصابة للسرقة بالإسماعيلية

في ساعة متأخرة من الليل، كان الهدوء يخيم على شوارع مدينة الصالحية التابعة لمركز فاقوس بالشرقية، وبينما يصطحب «ناجي م م»، طفلته الصغيرة وتدعى «سماح» مستقلين دراجه نارية، حتى فوجئ بدراجة نارية أخرى تعترض طريقه محاولة إيقافه، إلاّ أنه استمر في السير دون الالتفات لهم، فما كان من المتهمين وعددهم ثلاثة، سوى أن قاموا بإيقافه بالقوة، محاولين إرغامه على التنازل عن دراجته النارية وتركها لهم، الأمر الذي لم يقبله المجني عليه وقابل تهديدهم ومحاولة السطو على دراجته بالرفض القاطع، فانتهى الأمر بقتله.

التحفظ على الطفلة وتهديد المجني عليه

حيلة لجأ لها المتهم الثاني لإخضاع «ناجي»، حيث قام بجذب الطفلة الصغيرة بالقوة من فوق الدراجة والتحفظ عليها لإجبار والدها على ترك دراجته لهم، بفطرة الأبوة ما إن رأى المجني عليه مشهد طفلته والخوف يملأ عينيها التي تحجرت الدموع داخلها ونظراتها تستنجد به حتى طلب من المتهمين ترك طفلته وشأنها والابتعاد عن طريقهم مقابل إعطائهم أمواله وهاتفه المحمول، الأمر الذي لم يعجب المتهمين حيث أخبروه بضرورة ترك الدراجة النارية أو قتله، لم يكد ينتهي أحد المتهمين من كلامه حتى باغته المتهم الآخر بعيار ناري أحدث تهتكا ونزيفا أسفل بطن الضحية الذي توفي على الفور، ليتمكن المتهم الثالث من قيادة دراجة المجني عليه بينما استقل الاثنان الآخران دراجته، ولاذوا جميعاً بالفرار تاركين جثة المجني علية مضرجة في دمائها وبجواره طفلته التي كانت في حالة صدمة وعدم استيعاب ما حدث.

ضبط المتهمين والحكم عليهم

كانت تحريات المباحث التي أجريت تحت إشراف النقيب أحمد محمد سالم، ضابط مباحث قسم شرطة الصالحية الجديدة، كشفت أنّ شخصا يدعى «خالد س س ح»، وراء وقوع الجريمة، وبمواجهته بما ورد في التتحريات اعترف بارتكابه الواقعة، وأفادت التحريات أنّ الجاني شكّل مع المتهمين الاثنين الآخرين، تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الدراجات النارية تحت تهديد الأسلحة النارية.

وأشارت تحريات المباحث بإشراف الرائد أحمد سليم، رئيس مباحث قسم شرطة الصالحية الجديدة، إلى أنّ المتهم الثاني كان يختبئ داخل إحدى الزراعات بطريق ترعة أبو كبيش وبحوزته بندقية آلية، وتمكنت قوة من الشرطة السرية من تحديد مكان المتهم وضبطه وتحريز السلاح، وبمواجهته بالتهم المثبتة عليه أقرها جميعاً والتي تضمت ارتكاب وقائع سرقة بالإكراه باستخدام السلاح المحرز.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أسدلت الستار على القضية بإصدار حكمها برئاسة المستشار محمد عبدالرحيم وعضوية المستشارين هيثم محمود وحسام محمد المكاوي، وسكرتارية أحمد رمزي، بإعدام المتهم العاطل الذي ارتكب الجريمة بالإعدام شنقاً لقيامة بقتل مواطن في حضور طفلته بغرض سرقة دراجته النارية.