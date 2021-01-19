بيطري عن الأسماك السامة: «تؤدي للوفاة وخطرها في الغدد وليس اللحم»

حالة من الذعر انتشرت في مناطق الوجه البحري الساحلية، بعد ظهور 9 أصناف من الأسماك السامة تباع في الأسواق هناك، وهو ما حذرت شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، وفقًا لما قاله مصطفى عبدالعال نائب رئيس الشعبة.

وعن أسماء تلك الأسماك فهي، «العقرب والقط والبالون والفهقة والعقرب ودجاجة البحر والبقرة أو الرقيطة والبلامة والقراض أو الأرانب»، ويكثر بيعها فى المناطق الساحلية، ومراكب الصيد العشوائية التى تقوم بالصيد وتبيع مباشرة للمواطنين.

وأضاف أن أسواق الجملة خالية تماماً منها نظرا لصرامة الرقابة الدائمة في تلك الأسواق، كما أنهم يتعاملون مع تجار موثوق بهم، مشيرا إلى أن 80% من محال الأسماك في محافظات مصر غير موجود بها الأسماك السامة المتداولة.

طبيب بيطري: غددها سامة تؤدي للوفاة واحذروا موسم البساريا

وتعليقًا على هذا الشأن، قال الدكتور أحمد السنوسي رئيس قسم الفيروسات بكلية الطب البيطري في جامعة القاهرة، إن نسبة السمية ودرجة الخطورة في تلك الأسماك كبيرة للغاية، لافتًا إلى أن تناول تلك الأسماك لأعشاب وطحالب سامة هو ما يسبب التسمم البيولوجي، ولا يشترط أن يكون لحم الأسماك فاسدا.

وأضاف «سنوسي» لـ«الوطن»، أن القانون 10 لسنة 1966، حظر بيع وتداول تلك الأسماك، كما أنها محرمة للصيد، لأن بها غدد مليئة بالسموم، وقد تؤدي إلى الوفاة حال تناولها.

وأشار الطبيب البيطري، إلى أن أشهر تلك الأسماك شديدة السمية هي سمكة «الأرنب»، والتي تعيش في المياه المالحة، وتتغذى على الطحالب السامة، وفضلات الأسماك، ولكنها غير عدائية، ومع انتشار موسم البساريا يمكن أن تختلط تلك الأسماك به دون علم وتسبب إغصابات بالغة ووفاة لمن يتناولها.

وأوضح أن تلك السموم تتمركز في الكبد والأمعاء والجلد والمناسل والخياشيم، كما تحتوي على غدد تحت الجلد وقرب الأحشاء وبجانب النخاع، كما أن كبد هذه الأسماك سام جدا، لذا يجب الحرص في شراء الأسماك ومراعاة ذلك من الصيادين أيضًا.