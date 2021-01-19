محمود محيي الدين: يجب مساندة الدول النامية في الحصول على لقاحات كورونا

قال الدكتور محمود محيي الدين، الخبير الاقتصادي البارز والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إن الدول الغنية استطاعت توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وهناك بعض الدول ذات اقتصاد ناشيء ودول نامية قادرة على تلبية احتياجات شعبها من اللقاحات، لكن هناك دول آخرى تحتاج إلى تمويل سريع.

نهاية 2021 ستكون الدول المتقدمة قد أكملت تطعيم 70% من سكانها

وأضاف «محيي الدين» في مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، أنه بنهاية هذا العام ستكون الدول المتقدمة قد أكملت تطعيم 60 لـ 70% من عدد سكانها، وستقوم العام القادم باستكماله، ولكن بعض الدوائر والتقارير حذرت من وصول اللقاحات لبعض الدول النامية في 2023 – 2024.

ضرورة انتاج أكبر عدد من اللقاحات خلال الفترة القادمة

وأشار الخبير الاقتصادي البارز والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إلى أنه من باب الحرص على المصلحة الذاتية، هناك دول أفرطت في طلبيات اللقاحات المضادة لكورونا، وعليها أن تُعيد النظر لاحتياجاتها، وإعادة توزيع هذه اللقاحات للدول النامية، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة انتاج أكبر عدد من اللقاحات خلال الفترة القادمة.

يطالب الإدارة الأمريكية بمساندة الدول النامية

وتابع: « فيه جهود جيدة في هذا الشأن، ورصدت ذلك منظمة الصحة العالمية، ونرجوا من الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن تنفيذ وعدة بتوفير 3.4 مليار دولار لمساعدة الدول المحتاجة في اللقاح، حتى يستطيع العالم الخروج من هذه الأزمة الصحية، ونتحدث بعدها عن التعافي الاقتصادي».