محمود محيي الدين: لا يوجد نظرية تربط الإغلاق الشامل بقلة انتشار كورونا

قال الدكتور محمود محيي الدين، الخبير الاقتصادي البارز والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إنه سأل أحد المستشارين في منظمة الصحة العالمية، وهو صديق له ويعرفه منذ أن كان يعمل في الأمم المتحدة حول العلاقة بين الإغلاق وبين منع تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، موضحًا أنه لا توجد نظرية تربط بين الآمرين.

كل مجال يستطيع تقدير الموقف

وأضاف «محيي الدين» في مداخلة عبر تطبيق «Zoom» مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، أن كل دولة بل كل مجال داخل الدولة الواحدة يستطيع أن يُقدر هو عملية الإغلاق من عدمه، مع مرعاة عدم وضع حياة الناس في مأزق والتأثير على معيشتهم من أجل الحفاظ على صحتهم.

لا يمكن وضع المواطنين أمام أمرين «الحياة أم المعيشة»

وأشار الخبير الاقتصادي البارز والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إلى أنه لا يمكن وضع المواطنين أمام أمرين «الحياة أم المعيشة»، ففي فيتنام، كان هناك تباعد اجتماعي صارم، وفي نفس وقته لم تتوقف عجلة الانتاج، وتم تفادي المجالات التي يتم فيها التواصل بشكل مباشر، « يعني مثلا اللقاءات اللي احنا بنعملها دي عبارة عن فيديو، لو فيه مجال شغال في الطريقة دي أو يعرف يتعامل من على بعد يستمر».

التوازن في مثل هذه الأمور مطلوب

وأكد أن التوازن في مثل هذه الأمور مطلوب، «الخبرة الدولية بترجع هذا الأمر لأهل الاختصاص، فيه دول عملت عدة وقفات كاملة، وعطلت النشاط وحياة الناس ورغم ذلك انتشرت فيروس كورونا، وفيه دول اخرى لم تقم بهذا وكانت أكثر حظًا في عدم الانتشار، إن شاء الله الموجة الثانية تمر على خير ، لكن يجب الاهتمام بالتباعد الاجتماعي وسرعة توفير اللقاحات».