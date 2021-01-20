شوقي يشرح شكل الأسئلة بنظام امتحانات الثانوية الجديد: استعدوا جيدا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ نظام الامتحان الجديد لطلاب المراحل الثانوية العامة الثلاث يُشجع الطالب على التفكير النقدي بطريقة مختلفة، مع التعليم العميق، إضافة إلى ربط المعلومات ببعض.

وأضاف شوقي، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وشرحه لكيفية التحضير للأسئلة في نظام الامتحان الجديد، أنَّه من المهم للطلاب الجدد فهم الطريقة الجديدة من أجل الاستعداد جيدًا للامتحانات المقبلة.

«الوطن» تستعرض أبرز النقاط التي عرضها وزير التربية والتعليم في الفيديو التوضيحي الذي نشره على صفحته الشخصية:

- نظام الامتحان الجديد لطلاب المرحلة الثانوية سيقضي على كل ما كان يمر به الطالب من متاعب في أثناء أداء الامتحانات خلال النظام القديم من الأسئلة.

الامتحان يقيس تطبيق الفهم

- القدرة الأساسية التي يقيسها الامتحان خلال النظام الجديد هي تطبيق الفهم، وهو ما سيساعد الطالب في الوصول إلى المعلومة بالإضافة إلى فهمها ومذاكرتها بالطريقة الصحيحة.

- في النظام الجديد أصبح الطالب يستطيع دخول الامتحانات بصحبة الكتاب وهو ما سيسهل على الطالب الكثير من الحفظ، ولكن يجب على الطالب التأكد من فهم نواتج التعلم إلى جانب الأهداف الرئيسية من الدرس، ويُمكن للطالب زياده مصادره في المذاكرة من خلال بنك المعرفة المصري.

- غالبية الإجابات عن الأسئلة في النظام القديم تعتمد على قدرة الطالب على الحفظ، ولكن في النظام الجديد للأسئلة يعتمد على كل من التركيز والفهم.

الأسئلة تأتي في شكل اختيار من متعدد ومقالية

- الأسئلة ستأتي في شكل اختيار من متعدد، إلى جانب بعض الأسئلة المقالية.

- يُقييم الأسئلة المقالية معلمين، حيث يتمّ تقييم الإجابات على أساس مقياس تدريجي يقيس كلا من مكتسبات الطالب لنواتج العلم، إضافة إلى خطواته وأداءه من أجل الوصول إلى الإجابة الصحيحة.

- في سؤال التعبير، يجب التأكّد من بعض النقاط والتي يأتي من أهمها، وضوح الفكرة وصحتها، مع تنظيم كلا من الأفكار الرئيسية والفرعية، إضافة إلى التأكّد من كلا من الكلمات المستخدمة وصحة النحو.

- من أجل حل الأسئلة في النظام الجديد فهناك بعض الخطوات التي يجب أن يلتزم بها الطالب وهي: أولًا فهم المواد ونواتج التعلم، وثانيًا تطبيق ما فهمه الطالب في مختلف المواقف، وثالثًا: التحليل وربط واستنتاج المعطيات وما ذاكره الطالب، وأخيرًا: ما يصل إليه الطالب من خلال اتباع الخطوات الماضية وهو الإبداع.