ما بين إقامتها وتحذير «التعليم».. حكاية استغلال المدارس في الأفراح

خلال الفترة الأخيرة انتشرت ظاهرة استغلال المدارس ليلا في أحداث وفعاليات مختلفة، والتي يأتي من أهمها تأجير الملاعب وإقامة حفلات الزفاف، في ظل تحذيرات وزارة الصحة والسكان بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا، لتتدخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الأمر وترسل خطابا رسميا إلى مختلف المدارس على مستوى محافظات الجمهورية.

«الوطن»، تستعرض الحكاية الكاملة لأزمة إقامة الأفراح داخل جدارن المدارس، بالإضافة إلى تأجير الملاعب.

استغلال المدارس ليلا لحفلات الزفاف أو تأجير الملاعب

تلجأ بعض المدارس بمختلف محافظات الجمهورية، إلى إقامة حفلات زفاف بها ليلا، وذلك دون الحصول على موافقة أو معرفة سواء الجهات الأمنية المسؤولة أو من وزارة التربية والتعليم، كما أن هناك بعض المدارس تقوم بتأجير الملاعب وذلك تحت اسم «الوحدة المنتجة».

وربما يتسبب ذلك في تعرض المنشآت التعليمية نفسها للمخاطر والتي من شأنها التأثير بشكل سلبي على العملية التعليمية التي يتم تقديمها للطلاب بمختلف المراحل الدراسية.

«التعليم» تتدخل وتحذر من خلال خطاب رسمي

تدخلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من أجل وضع حد لتلك الظاهرة في ظل الموجة الثانية من جائحة كورونا، من خلال إرسال خطاب رسمي إلى كافة المديريات التعليمية والمدارس على مستوى محافظات الجمهورية، حيث إنها حذرت من إقامة الأفراح داخل أروقة المدارس، أو تأجير الملاعب وصالات الألعاب الرياضية «الجيم»، إلا من خلال التنسيق مع كلا من الإدارة المركزية للأمن داخل وزارة التربية والتعليم، ومديرة المديريات التعليمية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضرورة الحصول على موافقة أيضا أمنية قبل اللجوء إلى إقامة حفلات الزفاف أو تأجير الملاعب، حتى لا تتعرض المنشآت التعليمية لأية غرامات.

وأشارت وزارة التربية والتعليم خلال خطابها الرسمي، إلى أنه سيتم محاسبة أي مدرسة لم تلتزم بتلك التعليمات، بالإضافة إلى أن حظر تأجير الملاعب وإقامة الأفراح داخل المدارس بسبب انتشار جائحة كورونا، وأكدت أن الموافقة الأمنية هي الأساس قبل استغلال أية مدارس.