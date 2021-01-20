وزيرا التعليم والتعاون الدولي يعرضان برنامجهما أمام النواب اليوم

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته اليوم، وذلك للاستماع إلى بيان كلا من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي حول نتائج ماتحقق من برنامج مصر تنطلق لعام 2018 - 2022، الذي عرضته الحكومة في الفصل التشريعي الأول.

ومن المقرر أنَّ يعرض كلًا من الوزيرين بيانًا متكاملًا بحجم ما تمّ إنجازه على أرض الواقع، ويمنح رئيس المجلس الكلمة للأعضاء المتقدمين بطلبات للتعقيب على بيان كل وزير على حدا.

كما يواصل المجلس عقد جلساته غدًا الخميس، وتوقعت مصادر استكمال انعقاد الجلسات البرلمانية الأسبوع المقبل، للاستماع إلى البيانات الخاصة بباقي وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وكان مجلس النواب، قد استمع يوم الثلاثاء الماضي، إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والذي أكّد فيه أنَّ الحكومة واجهت العديد من الصعاب، وكان من الأسلم سياسيًا إا يتمّ نتصدى لهذه المشكلات، ولكن الأمانة والضمير وتكليف الشعب المصري دفع الحكومة إلى الدخول في هذه التشابكات لحلها والذي يزيد عهدها على 50 عامًا.

وشرح رئيس الوزراء، خلال استعراضه بيان الحكومة، جهود الدبلوماسية المصرية في كل الملفات خاصة الأزمة الليبية وقضية سد النهضة، لافتا إلى تبني الدولة المصرية سياسات متوازنة مع كل القوى العالمية بما يحقق مصلحة مصر ويحقق التوازن ويدعم أمن الخليج العربي ويضمن تحقيق الأمن القومي.