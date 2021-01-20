عاجل.. السيسي: الاقتصاد المصري نجح في التعامل مع أزمة كورونا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الاقتصاد المصري نجح في التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، التي أثرت على جميع اقتصاديات العالم.

جاء ذلك أثناء كلمة متلفزة وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بمناسبة ذكرى مرور ستين عاما على إنشائها.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته: «السيدات والسادة.. على الرغم من التحديات الاقتصادية الشديدة لأزمة حائجة كوفيد 19، فقد نجح الاقتصاد المصري في التعامل معها، بما حافظ على قدرتنا في الاستمرار تحقيق معدلات نمو إيجابية، وذلك في ضوء برنامج اتلاصلاح الاقتصادي الهيكلي، والذي بدأته الحكومة منذ سنوات، ونجح في تحقيق إنجازات ملموسة في فترة قصيرة وانعكس إيجابا على جهود التنمية وقدرة الدولة في التدخل بشكل فاعل لدعم الاقتصاد الوطني وتنفيذ سياسات تحفيزية قادرة على مساعدة القطاعات الرئيسية على مواصلة العمل مع توفير هامش أكبر من الدعم للفئات الأكثر تضررا».