وزير إعلام أردني سابق: لقاء السيسي بالملك عبدالله في صالح فلسطين

قال صالح القلاب، وزير الإعلام الأردني السابق، إن المفاوضات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وملك الأردن الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء الأردني بشر هاني الخصاونة، من أجل الحلحلة في القضية الفلسطينية، والزيارة الخاصة بالرئيس المصري زيارة ليست غريبة والوضع في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، تحتاج إلى مثل هذه اللقاءات وسيكون هناك متابعة مهمة، واللقاءات أمر ضروري في الوقت الحالي، وأبشر أن هناك سيكون هناك تغيير كامل في المنطقة العربية وهناك تنسيق كامل بين مصر والأردن، وليس لدي معلومات كافية حول الزيارة.

وأضاف الإعلام الأردني السابق، خلال مداخلة عبر برنامج «سكايب» في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية cbc وتقدمه الإعلامية القديرة ريهام إبراهيم، أن مدير المخابرات المصري، ومدير المخابرات الأردني في زيارة إلى مدينة رام الله، بالتزامن مع زيارة رئيس مصر إلى الأردن، وأظن أن الأمر خاص بإجراء مصالحة بين الفصائل الفلسطينية حركة حماس والسلطة الفلسطينية ممثلة في حركة فتح.

وأوردت تقارير صحفية، تفيد بلقاء الوزير عباس كامل مدير المخابرات المصرية بنظيره الأردني والفلسطيني، لنقل رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وتفيد الرسالة بثبات الموقف المصري لحل قضية فلسطين، وإجراء انتخابات فلسطينية في القريب العاجل، وستحتضن مصر الفصائل الفلسطينية مطلع فبراير المقبل من أجل إنجاح المصالحة الفلسطينية، من أجل إجراء انتخابات فلسطينية بمراقبة دولية من جهات مختلفة.

وتأتي دعوات المصالحة، مع بدء تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن مقاليد الحكم غدا، الذي يحاول ترجيح كفة فلسطين بعد أن مال الرئيس الأمريكي سابق دونالد ترامب، لصالح الكيان الصهيوني، وأعلن أن القدس عاصمة دولة إسرائيل، الأمر الذي دفع السلطة الفلسطينية إلى وقف التعامل معه عدة سنوات وهذا أثر على عملية السلام في المنطقة.