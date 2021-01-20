في ذكرى ميلاده.. تسجيل نادر لـ«المنشاوي» يتحدث فيه عن رحلة كفاحه

تحل اليوم، ذكرى مررو 101 عام، على مولد عميد دولة الخشوع، الشيخ القارئ محمد صديق المنشاوي، الذي ولد في 20 يناير 1920، بمركز المنشأة التابع لمحافظة سوهاج، سلسل شجرة مثمرة تتوارث حفظ القرآن الكريم، أبا عن جد، فوالده الشيخ صديق المنشاوي وجده تايب المنشاوي وجد والده كلهم قرّاء للقرآن، فضلا عن أن عائلته معظمها من حفظة ومجودي وقراء القرآن الكريم، أقربهم بعد والده وجديه شقيقه محمود صديق المنشاوي.

تستعرض «الوطن»، في ذكرى ميلاده، تسجيلًا نادرًا، للشيخ الراحل محمد صديق المنشاوي، والذي سجله إذاعيًا تحدث خلاله عن حياته ورحلة الكفاح، وكيف وصل إلى الإذاعة وتلاوة القرآن الكريم؟، وظهر خلال التسجيل الروح المرحة للشيخ صديق المنشاوي أثناء حديثه مع المذيع.

لقب المنشاوي

وقال صاحب الحنجرة المتبتلة، إن اسم المنشاوي ليس لقبًا في العائلة وإنما جاء نسبة لمركز المنشأة بمحافظة سوهاج مسقط رأسه، مضيفًا أنه حفظ ربع القرآن الكريم قبل سن 7 سنوات، وذهب إلى القاهرة لمدة عام وعاد مرة أخرى واستكمل حفظ القرآن.

وعن قصة دخوله الإذاعة، أوضح محمد صديق المنشاوي: «كان لي صديقًا هو السبب في دخولي الإذاعة، حيث تحدث مع أمين حماد، المسؤول عن الإذاعة وقتها، والذي طالبني بالذهاب إليه عند السفر إلى القاهرة، ثم عاد واتصل مرة أخرى وطلبني بالحضور سريعًا، إلا أنني رفضت».

دخوله الإذاعة

وتابع المنشاوي في سرده لقصة دخوله الإذاعة، أنه تم إرسال أجهزة الإذاعة إلى إسنا بمحافظة الأقصر من أجل التسجيل قبل شهر رمضان، وتم عرض التسجيلات على لجنة ومن وقتها وهو في الإذاعة، مشيرًا إلى أنه اعتاد على إحياء السهرات الرمضانية طوال الشهر بمدينة إسنا.

وحرص محمد صديق المنشاوي على رواية العديد من الحكايات التي واجهته في رحلة كفاحه، في التسجيل النادر، والذي صادف تسجيله قبل عامين فقط من وفاته.