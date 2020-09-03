ابنة "المنشاوي" عن تقليد مطربة أمريكية لوالدها: يميزه قراءته من القلب

صوتها العذب عرف طريقه إلى القلوب، تلاوتها للقرآن الهادئة التي اتبعت فيها طريقة الشيخ محمد صديق المنشاوي، نالت إعجاب الكثير، ليلقي مقطع فيديو الخاص بالمطربة الأمريكية جينيفر جراوت، وهي تتلوا بعض من آيات القرآن، انتشار كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

فادية المنشاوي، أبنة الشيخ الراحل محمد صديق المنشاوي، تروي أنها شاهدت مقطع فيديو للمطربة الأمريكية جنيفر جراوت، وهي تحال تلاوة القرآن بنفس أسلوب الشيخ المنشاوي، إلا أنها شعرت أن المطربة الأمريكية استخدمت تلك الطريقة كداعية لها، "بس أدعو الله لها أن يثبتها، وأن تكون نيتها خالصة لوجه الله".

صوت "جينفر"، في تلاوة القرآن كان جميلا ومقبولا، وخاصة أنها غير عربية ولا تتقن اللغة العربية، حسب حديث فادية لـ"الوطن"، موضحة أنها بذلت مجهودا كبيرا حتى تصل لهذا المستوي، "هذه هي أول مرة استمع فيها إلى آمراة اجنبية تحاول تقليد الشيخ المنشاوي، وسعدت بها".

قراء أجانب عدة استمعت إليهم ابنة الشيخ المنشاوي خلال محاولتهم تقليد والدها، حيث استمعت لعدة محاولات لبعض القراء وهم يحاولون تقليد المنشاوي في تلاوته وفي طريقة اتباع للمقامات التي كان يلتزم بها، "بس مفيش فيهم حد بقوة الشيخ المنشاوي، فالذي يميزه عنهم هو أن تلاوته وقراءته للقرآن تكون من القلب".