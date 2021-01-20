بشرى: «مش هندفع فواتير الفشلة وكل واحد يحاسب على مشاريبه»

وجهت الفنانة بشرى، رسالة عبر حسابها بخاصية «استوري» بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» دون أن توضح أية تفاصيل بشأن مقصدها من وراء هذه الكلمات التي تحمل عبارات حادة.

وكتبت الفنانة بشرى، بـ«انستجرام» قائلة: «الفن مش مهنة من لا مهنة له، مش كل من ركب حصان خیال».

وتابعت: «مش هندفع فواتير الفشلة والمعقدين والجهلة، كل واحد يحاسب على مشاريبه، أصل في النهاية كل واحد بيتعلق من عرقوبه، مش عرقوب اللي جنبه».

وفي الساعات الماضية عبّر عدد كبير من العاملين بالوسط الفني عن غضبهم بسبب الانتقادات التي وجهها عضو مجلس النواب رياض عبدالستار في الجلسة العامة للبرلمان للعاملين بالفن ووصفه لهم بأنهم «يسعون في الأرض فسادا»، وعلى إثرها اضطر نقيب المهن التمثيلية برفع مذكرة لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، لاعتراضه على اتهامات النائب «غير اللائقة» لأهل الفن الذين يرفضون مثل هذه الإساءات.

وفي شهر رمضان الماضي قدمت الفنانة بشرى مسلسل «القمر آخر الدنيا» إخراج تامر حمزة، سيناريو وحوار محمود الورداني وثناء هاشم، بطولة عمرو عابد، أحمد كرارة، ليلى عزب العرب، مادلين طبر، هشام إسماعيل، سميرة عبدالعزيز.

وتعد الفنانة بشرى من أكثر النجوم الذين يتفاعلون مع متابعيهم عبر مواقع السوشيال ميديا، خصوصًا موقع «انستجرام»، وفي لقاء لها بأحد البرامج الشهيرة على منصات التواصل الاجتماعي الشهير بـ «Gossips»، قالت عن مشاركتها بصورها عبر حسابها «أنا شخص متردد، وقبل منزل صورة بكون عارفة إني فيه انتقادات، لكن لما باخد قرار أنزلها مش برجع في كلامي».

وفي 5 أكتوبر الماضي احتفلت الفنانة بشرى بعيد ميلادها الـ 39 باعتبارها من مواليد عام 1981 وليس كما يشاع عبر بعض الصفحات الفنية وموقع «ويكبيديا» بأنها من مواليد 1976، حسب تصريحاتها لـ«الوطن».