يسري نصرالله يطالب الفنانين بعدم «الصمت» تجاه إهانتهم من نائب برلماني

طالب المخرج يسري نصرالله، النقابات الفنية، بضرورة التدخل وإيجاد «وقفة حاسمة» ضد النائب رياض عبدالستار الذي اتهم الوسط الفني بأنه «يشيع في الأرض فسادا».

وكتب يسري نصرالله، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: عمر عبد العزيز «رئيس اتحاد النقابات الفنية الثلاث الممثلين والموسيقيين والسينمائيين» ومسعد فودة «نقيب السينمائيين» وأشرف زكي «نقيب الممثلين» مع حفظ الألقاب والتذكير بالمناصب، هنسكت على الراجل ده وعلى اللي زيه؟.

واستطرد «الرد عليه ما يكونش من خلال برنامج عمرو أديب، شوفنا الحلقة وما ينفعش المذيع يخلي نقيب المهن التمثيلية يدخل في خناقة مع واحد للدرجة دي بيضمر شر للمهنة وللعاملين فيها، الموضوع زاد عن حده فعلًا.

النائب اتهم الفنانين بأنهم يشيعون في الأرض فسادا

وكان النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الاثنين، قال فيها «إن الفنانين يسعون في الأرض فسادًا».

ورد الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب على شاشة قناة «mbc مصر»، وتأكيده على أن النائب يجب أن يعتذر اعتذارًا واضحًا وصريحًا لفنانين مصر، أو لا يعتذر، فهو صاحب قرار «نحتفل بذكرى فاتن حمامة، فتُسب فاتن حمامة، وتُسب أجيال من الفنانين، فإما اعتذار واضح من النائب أو خصومة».

نقيب الممثلين قدم مذكرة لرئيس البرلمان

وأشار نقيب الممثلين، إلى أنه رفع الأمر لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، «النائب له اعتذار مكتوب فيه إنه يعتذر عن سوء الفهم وأنه لا يقصد العمومية، مع أن الجلسة مش بصدد تقييم الفن، لازم اعتذار واضح وصريح، لأن تصريحات النائب مرفوضة شكلًا موضوعًا».

وقال أشرف زكي لـ«الوطن»: «أرسلت مذكرة خاصة لرئيس مجلس النواب وفي انتظار الرد منه، لأنني لن أقبل تلك الإساءة على الفنانين، وأنني أثق في عدالة المجلس وتقديره لقيمة الفن المصري».