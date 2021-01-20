أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، تحقيق تداول مقداره 521 ألف طن بضائع عامة بمواني الهيئة خلال شهر ديسمبر الماضي، بنسبة زيادة 29% عن نفس الفترة لعام 2019، حيث سجلت الصادرات 330 ألف طن، بنسبة زيادة 72% عن الواردات خلال نفس الفترة، والتي سجلت 191 ألف طن.

كما سجلت الصادرات في ديسمبر الماضي تفوقًا عن صادرات الفترة نفسها عن عام 2019، بنسبة زيادة 29%، وتركزت الزيادة بمينائي سفاجا والسويس.

وشهد ميناء سفاجا تداول 443 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 33% عن نفس الفترة لعام 2019، بكمية صادر 283 ألفًا ووارد 160 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 44 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 121% عن الفترة نفسها لعام 2019، وبكمية صادر 33 ألف طن ووارد 11 ألف طن.

فيما شهد ميناء نويبع تداول 18 ألف طن بكمية صادر 14 ألف طن ووارد 4 آلاف طن، كما شهد ميناء الزيتيات وصول 16 ألف طن بروبلين.

وقامت الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع بالموانئ التابعة، بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي، مع استمرار تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا أثناء عمليات الشحن والتفريغ، والتزام سائقي الشاحنات سواء الواردة أو الصادرة بارتداء الكمامات وتعقيم الشاحنات وعدم تخزين السلع داخل الميناء والعمل علي تقليل مدة بقاء السفن والبضائع بالمواني.

في سياق آخر، أعلن فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة البحر الأحمر، ضخ تمويل بقيمة 134.45 مليون جنية في نطاق محافظة البحر الاحمر مولت 2896 مشروع صغير و متناهي الصغر، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات وفرت خلال تلك المشروعات 5273 فرصة عمل لأبناء المحافظة.