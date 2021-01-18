«مستثمرو السياحة»: 20% نسبة إشغال فنادق الغردقة ومعظمهم من أوكرانيا

كشف محمد فلا، عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحرالأحمر، أنه بعد مرور 4 أيام على بدء مبادرة «شتي في مصر» لتنشيط السياحة الداخلية، فإن نسب إقبال المصريين على السفر للمدن السياحية المصرية، خاصة الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ، لا تزال ضعيفة إلى الآن.

وأضاف لـ«الوطن»، إن الأيام المقبلة ستشهد زيادة في إقبال المصريين على زيارة المدن السياحية، ضمن المبادرة، خاصة في أيام الخميس والجمعة.

وأشار إلى أن نسب الإشغال بفنادق الغردقة حاليا تتراوح ما بين 15 إلى 20%، موضحا أن أغلب السياح المتواجدين حاليا من أوكرانيا، لافتا إلى أن تراجع أعداد السياح بالغردقة، جعل العديد من الفنادق تُقررإغلاق أبوابها بشكل جزئي نظرا لعدم وجود زبائن.

وأوضح أن العديد من المنشآت الفندقية قامت بمنح العاملين بها إجازات لحين تحسن الأحوال وعودة الحركة السياحية لمعدلات مقبولة، مشددا على أن القطاع السياحي يعول حاليا على السائح المصري لتعويض التراجع الكبير في الحركة السياحية الوافدة من الخارج.

إعلان اسم الشركة التي تروج للسياحة لمصر قبل نهاية يناير

وفي سياق آخر، قالت مصادر بوزارة السياحة والآثار، إن الوزارة ستعلن قبل نهاية الشهر الجاري عن اسم الشركة الدولية التي ستقدم الخطة الإستراتيجية الإعلانية لكيفية الترويج السياحي لمصر، خلال أزمة كورونا وما بعدها، موضحة أن تلك الشركة ستقدم دراسات استراتيجية وفنية خلال 6 أشهر من تاريخ التعاقد، وستكون العامل الرئيسي في اختيار الشركة، التي ستتولى تنفيذ الحملة الدولية للترويج للسياحة المصرية في الخارج، التي تنطلق خلال شهر يوليو المقبل ولمدة 3 سنوات.

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن الحملة الدولية للترويج للسياحة المصرية في الخارج سيتم توجيها في الأساس للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح، لمصر فضلا عن عدد من الأسواق الواعدة، مشيرة إلى أنه حتى انطلاق تلك الحملة، فإن الوزارة ستطلق حملات ترويجية صغيرة «أونلاين» خلال شهري أبريل ومايو المقبلين موجهة للدول العربية وللدول الأجنبية المصدرة للسياح إلى مصر حاليا.