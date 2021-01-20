أسرة والد «طفلة التعرية» ترد على اتهامات الفيديوهات المخلة: زوجته اللي خانته

وجها آخر من واقعة «طفلة التعرية» بالدقهلية، تكشفه أسرة والد الرضيعة رمضان حسن، عقب إلقاء القبض عليه، أثر تداول فيديو له أثناء تهديده بحرقها، بعد تجريدها من ملابسها في إحدى شوارع قرية بانوب بنبروه، إذ كذب شقيقه ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، متبنيا رواية جديدة حملت اتهامات للزوجة وأسرتها.

يقول عبد الناصر حسن، شقيق المتهم بتعرية رضيعته، إن ما ذكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف، غير صحيح، معربًا عن تأذيه وأسرته من فيديو شقيقه، والسب الذي تعرض له والده المتوفي: «أكتر شيء وجعني إن الناس بتشتم أبويا وهو متوفي».

اتهام للزوجة بالخيانة

يضيف «حسن» في تصريح خاص لـ«الوطن»: «كل اللي قالته زوجة أخويا ووالدتها، عن تصويره لها عارية غير سليم»، مشيرا إلى أن شقيقه اكتشف «خيانتها» لها بعد الزواج بشهور مع خطيبها السابق، إذ أرسلت له صورا ومقاطع فيديو «عارية» لها عبر تطبيق واتساب -على حد قوله-.

ويكمل شقيق المتهم بتعرية طفلته: «أخويا أول ما عرف وشاف الصور والفيديوهات، حفظها على فلاشة ورفض تحرير محضر ضدها، وعمل أكتر من جلسة عرفية في القرية، لكن أهلها رفضوا يدوا أخويا مبلغ 55 ألف جنيه تكلفة دهب الخطوبة، و100 ألف جنيه مبلغ شراكة في شراء عربية مع أهل زوجته».

رفض رفع دعوى زنا

ويؤكد شقيق المتهم، أنه ألح عدة مرات على أخيه، لرفع دعوة زنا ضد زوجته، لكنه كان يرفض دائمًا، مشيرا إلى أنه رفض تسجيل ابنته، بسبب هذه الواقعة، لأنه يشكك في نسبها.

شقيقي أصيب بالسكر من الصدمة

يكمل شقيق المتهم بـ«تعرية طفلته»: «أخويا اتجوز وعمره 28 سنة، وجاله مرض السكر، بسبب حزنه على خيانة زوجته له»، مضيفا أن أهل زوجته استدرجوه قبل ذلك إلى منزلهم، و«صوروه عاريًا تماما، تحت تهديد السلاح، حتى لا يخرج الفيديوهات والصور الخاصة بزوجته» -على حد قوله-.

حماته وضعت خطة محكمة

وزعم شقيق المتهم، أن واقعة «تعرية الطفلة» مدبرة، قائلا: «أقسم بالله العظيم الموضوع حماته وزوجته عملوه، عشان يسجنوا أخويا»، موضحًا: «هو قالي إنه كان بيهدد بحرق البنت، لكن لا يمكن يعمل فيها كده»، معبرا عن حزنه الشديد على ابنة أخيه، لأنها الضحية في كل هذه الخلافات.

وأشار إلى أن رجال الأمن، ألقوا القبض على شقيقي في الساعة الثانية ونصف فجر الأربعاء -على حد قوله-، مؤكدًا أنه والدته المسنة، لم تعلم أي شيء عن الواقعة، إلا بعد وصول قوة من المباحث لإلقاء القبض على شقيقه.