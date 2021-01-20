أم «طفلة التعرية» تستغيث: «انقذوني أنا وبنتي من بطش جوزي»

مقطع فيديو صادم تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر شابا وهو يجرد رضيعة من ملابسها في الشارع، دون أي يلتفت لصراخها ولسانها الذي لم يتعلم النطق بعد، وفي الخلفية صراخ لنساء وأمهات، يتوسلن للشاب أن يكف عما يفعل ويترك الرضيعة، لكنه لم يعر أي منهن اهتماما، وواصل فعلته وجرّد الرضيعة من ملابسها، وحين بدأت الزحف محاولة الهروب منه، أمسك بها وحاول حرقها، لكن الصادم في الأمر أكثر من المشهد، أنّ الشاب هو ذاته والد الرضيعة.

انتشر فيديو أب يشعل النار في طفلته على مواقع التواصل الاجتماعي، واليوم، ظهرت الزوجة في فيديو جديد لم تكشف فيه عن وجهها لأنها «ترتدي الحجاب» كما قالت، استغاثت فيه من الأب، وطالبت مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، لنشر الفيديو على نطاق واسع لإنقاذ الطفلة من جحود والدها، وإنقاذها من بطش زوجها.

أم الطفلة: عايزة الفيديو يوصل لحقوق الطفل

«اعتبروني زي بنتكم وشيروا الفيديو».. قالت الزوجة في الفيديو، وتابعت: «بالله عليكم أنا مش عارفة أبيّن وشي عشان أنا محجبة، بس بالفيديوهات اللي نشرتها على صفحة والدي هتعرفوني، شيروا الفيديو».

تريد الأم أن يصل فيديو تجريد طفلتها من ملابسها إلى المسؤولين عن حقوق الطفل في مصر: «عايزة الفيديو يوصل لحقوق الطفل، جوزي ضربني ومبهدلني ومطلع عليا صورة وحشة قدام الناس، جوزي ظالم ومبيهموش حد حتى الحكومة، وعاوزة الرأي العام يشوفوا الفيديو».

يعتقد الزوج أنّ زوجته على علاقة بخطيبها السابق، ما دفعه لتجريد طفلته من ملابسها ومحاولته حرقها، حسب ما ذكرت الزوجة في الفيديو: «جوزي عمل كده عشان فاكرني بكلم خطيبي الأولاني، وبكلم ناس تانية غيره، بقى كل يوم والتاني عايز يولع في بنتي، ساعدوني».

استغاتث الأم برئاسة الجمهورية لإنقاذها من بطش الزوج: «بطلب من الريّس يساعدني»، وتابعت موجّهة حديثها لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي: «ترضوا بنتكم يحصل فيها كده؟، حرام، نفسي العدل يتحقق، اللي بيحصلّي ده ظلم، كفاية كده».

ناشر الفيديو: مفيش أي سبب يخلي أب يجرد بنته الرضيعه من ملابسها في الشارع

عبدالعزيز الجمال، ناشر فيديو تجريد الرضيعة علي موقع التواصل الاجتماعي، علق قائلا: «وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا»، مؤكدا ألا سبب يدفع أب لتجريد طفلته الرضيعة من ملابسها في الشارع: «ده غير أذيته لزوجته، وهي طبعا لا حول ولا قوة، ربنا ينتقم من كل ظالم».

وتابع ناشر الفيديو: «تعلمنا أنّه لا يجوز ضرب الصبي، وألا أن يكون بالسوط والعصا ونحوهما، بل يكون باليد فقط تعبيرًا عن اللوم وإظهارًا للعتاب، ولا يجوز أن يكون بقصد الانتقام بل التأديب»

وأتمّ: «يجب عليه أن يَتَّقِيَ المَقَاتِلَ ويبتعد عن الأماكن الحساسة والشريفة التي يُشعِر الضرب فيها بالمهانة، كالوجه والرأس والنحر والفرج، فما بالكم بتجريد طفلة من ملابسها ف وسط الشارع».