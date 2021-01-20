كيف يتسلم جو بايدن الحقيبة النووية من ترامب؟

لن يحضر الرئيس دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، مراسم تأدية خليفته في البيت الأبيض جو بايدن اليمين الدستورية، وسط تساؤلات حول مصير الحقيقة النووية التي ترافق الرئيس المنتهية ولايته.

وعادة ما يتم تسليم الحقيبة من ضابط بالجيش يرافق الرئيس الراحل إلى مساعد عسكري آخر يقف على منصة أداء القسم أو بالقرب منها بينما يؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية.

ومن المتوقع أن يغادر الرئيس دونالد ترامب واشنطن العاصمة إلى فلوريدا قبل حفل تنصيب بايدن.

وخلافا للاعتقاد الشائع، لا تحتوي الحقيبة النووية على زر أو رموز يمكنها إطلاق سلاح نووي تلقائيًا، ولكنها تحتوي بدلاً من ذلك على المعدات والأدوات التي قد يستخدمها ترامب للاتصال بالجيش لإصدار أمر بشن ضربة نووية.

وفقًا لستيفن شوارتز، زميل أقدم غير مقيم في نشرة علماء الذرة في الولايات المتحدة، هناك ما لا يقل عن ثلاث أو أربع حقائب متطابقة: «واحدة تتبع الرئيس، وواحدة تتبع نائب الرئيس، وواحدة يتم تخصيصها عادة يتم تخصيصها للرئيس الجديد».

بموجب التعديل العشرين، دونالد ترامب هو الرئيس حتى الساعة 11:59:59 صباحًا في 20 يناير بتوقيت واشنطن، ولديه سلطة قانونية للسماح باستخدام أي من الترسانة النووية الأمريكية أو كلها.

وأضاف شوارتز: «مساعد ترامب العسكري الذي يرافق ترامب في طائرة الرئاسة إلى فلوريدا، فإن ذلك المساعد سيحمل الحقيبة ظهرًا ويعود إلى واشنطن العاصمة بالحقيبة».

وعليه، فإن الحقيبة بيد الجيش سوف يسلمها للرئيس الجديد، ولن يكون لدى ترامب أي سلطة ليطلب من المساعد العسكري لتسليمها اياه، ويتم إلغاء تنشيط الرموز النووية التي يحملها تلقائيًا، في الساعة 11:59:59 صباحًا في 20 يناير بتوقيت واشنطن كل أربع سنوات هو موعد تولي رئيس جديد في أمريكا.