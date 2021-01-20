البيت الأبيض يعلن موعد مغادرة ترامب وتنصيب بايدن

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب سيغادران اليوم إلى مقرهما الجديد في فلوريدا.

وأوضح بيان للبيت الأبيض، أن ترامب وميلانيا سيغادرات في الثامنة صباحا بتوقيت واشنطن وفقا لقناة «سكاى نيوز» عربية.

وسيتم بدء تنصيب بايدن كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية اليوم الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ولن يلتقي ترامب مع بايدن قبل ذلك ولن يحضر مراسم أداء اليمين كما هو معتاد في تسليم السلطة.

وقال ترامب في تصريحات مسجلة وفقا لـ«سكاى نيوز»، «نستقبل هذا الأسبوع إدارة جديدة ونصلي من أجل نجاحها في الحفاظ على أمريكا آمنة ومزدهرة.. نتقدم بأطيب التمنيات ونرغب في أن يحالفهم الحظ».

ومن المقرر أن يلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الأربعاء، خطابا خلال حفل تنصيبه،فيما تحولت العاصمة واشنطن إلى ثكنة عسكرية، ينتشر في أرجائها نحو 25 ألف عسكري وشرطي لتأمينها.

وتشهد واشنطن هذه الاجراءات الأمنية المشددة لعدم تكرار ما حدث أوائل يناير الجارى من اقتحام المئات من مؤيدي ترامب مبنى الكونجرس.

وتوجه الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، أمس إلى واشنطن والتى تشهد مراسم تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

وشارك بايدن فى حفل صغير أمس الثلاثاء من أجل ذكرى 400 ألف أمريكي حصد فيروس كورونا أرواحهم.

وشارك في الحفل إلى جانب بايدن زوجته جيل ونائبته كمالا هاريس وزوجها دوغ إيمهوف.

ومن المقرر أن يصد الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن أوامر تنفيذية تتعلق بكورونا والاقتصاد الأمريكى واتفاقية باريس للمناخ ودخول مواطني الدول التى بها غالبية مسلمة وإلغاء بعض القرارات التي أصدرها ترامب.