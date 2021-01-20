محافظ أسوان: تشغيل محجر السد العالي بأسوان بعد توقف 26 عاما

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إعادة استثمار المحجر البيطري خلف ميناء السد العالي، بعد توقفه لمدة 26 عاما، في إطار جهود المحافظة لدفع عجلة الإستثمار وتوفير اللحوم البلدية للمواطن.

وقال المحافظ في تصريح له، اليوم، إن وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى طرحت مناقصة لتشغيل المحجر وجرى ترسيتها على إحدى الشركات المتخصصة، ضمن جهود دفع عجلة الإستثمار وتوفير اللحوم البلدية للمواطن.

ولفت المحافظ إلى أن محجر السد العالى يقع على مساحة 47 فدانا ويضم 9 حظائر لرؤوس الماشية منها 8 حظائر للتربية، وواحدة للعزل بطاقة 18 ألف رأس، معلنًا تشغيل المحجر خلال الأشهر القادمة من خلال الشركة بتعاقد لمدة 9 سنوات بإستثمارات تصل لنحو 20 مليون جنيه، ما سيوفر ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، علاوة على توفير اللحوم الطازجه المبردة بعد إستيراد العجول الحية من دولة السودان الشقيق.

وأشار «عطية»، إلى أن رؤوس الماشية القادمة من السودان سيتم نقلها عبر الصنادل النهرية في المجرى الملاحى لبحيرة ناصر، الأمر الذي يساهم في تخفيف حركة النقل الثقيل على طريقي «أسوان - أبو سمبل»، و«أبو سمبل - آرقين»، مع توفير النقل الآمن للشحنات الواردة، مؤكداً اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع إنتشار الأمراض المعدية والوبائية وخاصة حمى الوادى المتصدع والحمى القلاعية من أجل الإهتمام بحماية الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة المواطنين .

على جانب آخر أشاد محافظ أسوان بالالدعم الكبير والدور التنموى البناء لمؤسسة «مصر الخير»، بقيادة فضيلة الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والبنك الأهلى المصري لمساندتهما الجهود الحكومية فى مختلف المجالات التنموية ومشاركتهم المجتمعية لمواجهة التحديات والمشاكل الكبيرة مع إدارة المشروعات بإحترافية عالية لخدمة المجتمع المحلى.

جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ بوفد مؤسسة مصر الخير لمتابعة المشروعات الجارية التى تنفذها المؤسسة بقرية أبو الريش بتمويل من البنك الأهلى ومنها مشروع إحلال وتجديد شبكات وخطوط وروافع ومحطات مياه الشرب والمقرر إنهائه فى منتصف هذا العام بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه .