محافظ أسوان: يشيد بجهود «مصر الخير» في المشاركة المجتمعية

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالدعم الكبير والدور التنموى البناء لمؤسسة «مصر الخير»، بقيادة فضيلة الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وجهود البنك الأهلي المصري في مساندة الجهود الحكومية فى مختلف المجالات التنموية ومشاركتهم المجتمعية لمواجهة التحديات والمشاكل الكبيرة مع إدارة المشروعات بإحترافية عالية لخدمة المجتمع المحلي.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بوفد مؤسسة مصر الخير، اليوم لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بقرية أبو الريش بتمويل من البنك الأهلى ومنها مشروع إحلال وتجديد شبكات وخطوط وروافع ومحطات مياه الشرب والمخطط إنهاؤه فى منتصف هذا العام بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه.

وأكد اللواء أشرف عطية أنه يتابع شخصياً معدلات التنفيذ مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتوفير مياه شرب نقية ونظيفة لمواطني قرى أبو الريش، لافتاً إلى افتتاح مدرستى 23 يوليو الإبتدائية والشهيد رضاوى للتعليم الأساسى بأبو الريش بعد إعادة تأهيلها بتكلفة 6 ملايين جنيه، بجانب افتتاح مشروع تطوير مركز شباب أبو الريش قبلى بعد إعادة تأهيله بتكلفة 3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى وضع حجر أساس مدرسة مجمع أبو الريش للتعليم الأساسى بتكلفة 18 مليون جنيه.

وكشف أشرف عطية عن متابعة حزمة من المشروعات الأخرى لرفع كفاءة البنية التحتية ومستوى الخدمات بقرى أبو الريش فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى والصحة والري، علاوة على رفع كفاءة مزلقان السكك الحديدية أمام مدخل قرية بهاريف .

على جانب متصل، قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة ميدانية شملت شوارع شرق البندر والحدادين والشارع الجديد، بالإضافة إلى منطقة الطابية بوسط مدينة أسوان حيث أمر المحافظ بإعداد مخطط عام للعمل على توسعة شارعى شرق البندر والحدادين بما يحقق السيولة المرورية المطلوبة والقضاء على العشوائية والإشغالات من خلال إنشاء ساحة لإنتظار السيارات بما لا يتعارض مع أى مسطحات خضراء أو أشجار للحفاظ على الوجه الحضارى للمدينة، موجهاً إلى رفع كفاءة منطقة ومسجد الطابية مع الإستفادة من الفراغات والمساحات الفضاء بمحيطها لإعادة تخطيطها بما يتواكب مع أعمال التطوير والتجميل التى ستمتد إلى الشوارع الداخلية بها.

وشدد اللواء أشرف عطية على إزالة أي لوحات أو لافتات إعلانية غير مصرح بها للحفاظ على موارد وأموال الدولة من الإهدار وتحقيق التنسيق الحضارى للمبانى التى يتم تركيب هذه اللوحات عليها ، مكلفاً رئيس المدينة برفع أى حواجز أو إستندات لمنع وقوف السيارات يقوم بوضعها أصحاب المحلات وتحرير محاضر مخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، وهو الذى يتوازى مع قيام الوحدة المحلية بالتنسيق مع إدارة المرور للقيام بمراجعة رخص وأرقام مركبات التوك توك على أن يتم مصادرة أى مركبة مخالفة وغير مرخصة وذلك لتحقيق السيطرة اللازمة ومنع أى تكدس بالشوارع والحفاظ على سلامة المارة والسيارات من أى أضرار .