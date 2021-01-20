بلاغ للمحامي العام في البحيرة ضد وزير الري لتلوث مياه الشرب

تقدم جمال الدين خطاب، ومحمود رضا شرف الدين، المحاميان، ببلاغ للمستشار مصطفى حلمي الحسيني، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، ضد وزير الموارد المائية والري، ووكيل وزارة الري بالبحيرة، ومدير عام الري بالمحمودية، بصفتهم، بسبب تلوث مياه الشرب بمدينة المحمودية والقرى التابعة لها، وذكرا في البلاغ أن نسبة التلوث زادت بفعل السدة الشتوية، وهو ما يحدث في هذه الأيام من كل عام.

وتم إحالة البلاغ للمستشار أسامة المسلمي رئيس نيابة المحمودية، لاتخاذ اللازم قانونا، وجرى قيده برقم 47 عرائض كلي شمال دمنهور.

جاء البلاغ بناء على ما أكده البيان الإعلامي الصادر عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، المرفق مع البلاغ، بشأن تلوث مياه الشرب بالبحيرة، والذي أفاد بأنه في مثل هذا التوقيت من كل عام تحدث السدة الشتوية، ومع هذه السدة تزداد نسبة الأمونيا والمواد العضوية في مياه الري بترعة المحمودية، ما يؤكد تلوث مياه النيل الأمر الذي يتسبب في أضرار بالإنسان والحيوان والنبات.

وطالب البلاغ باتخاذ اللازم قانونا، وتشكيل لجنة لفحص مياه النيل في ترعة المحمودية في نطاق نيابة شمال دمنهور، لبيان عما إذا كانت نسبة الأمونيا والمواد العضوية مرتفعة من عدمه حرصا على صحة المواطنين.