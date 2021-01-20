نقل الملحن حسن دنيا إلى مستشفى العزل بعد إصابته بكورونا

نُقل الملحن حسن دنيا، منذ قليل، إلى مستشفى الهرم للعزل إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفي الساعات الماضية، كان الملحن حسن دنيا موجودا في أحد مستشفيات الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، بسبب معاناته وإصابته بضيق في التنفس، وجرى نقله منذ دقائق إلى مستشفى الهرم بعدما تأكد إصابته بفيروس كورونا.

الأطباء لم يقرروا حجزه بالعناية المركزة حتى الآن

وقال الشاعر فوزي إبراهيم، أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين لـ«الوطن»، إن الملحن حسن دنيا، يعاني من صعوبة في التنفس، وعدم القدرة على التحدث، مشيرًا إلى أنه قام بعمل «مسحة» وأشعة مقطعية للتأكد من إصابته بفيروس كورونا من عدمه أمس الثلاثاء، وجاءت نتيجة الأشعة كاشفة عن إصابته بـ«كورونا».

وأشار «إبراهيم» إلى أن الأطباء حتى هذه اللحظة لم يتخذوا قرارًا بوضع الملحن حسن دنيا داخل غرفة العناية المركزة، أو على جهاز تنفس صناعي من عدمه، لأنه نقل إلى مستشفى الهرم منذ قليل، ومازال الأطباء المعالجين يقفون على حالته.

يعاني من صعوبة في التنفس

وأرجع «إبراهيم» سبب نقل الملحن حسن دنيا من مستشفى الشيخ زايد العام إلى مستشفى آخر لعدم وجود أماكن بمستشفى زايد التخصصي التي كان من المفترض أن يُنقل إليها بعدما تأكد من إصابته بالفيروس، لافتًا إلى أن نقابة الموسيقيين وجمعية المؤلفين والملحنين تتابع حالته أولًا بأول، كذلك الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر الذي يقف داعمًا ومساندًا للملحن الكبير.

ومنذ قليل كتب الشاعر فوزي إبراهيم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلًا: تم نقل الفنان حسن دنيا من مستشفي زايد العام، لعزل مستشفى الهرم، أشكر التضافر الرائع بين الجمعية والنقابة والزميل أيمن بهجت، دعواتكم بالشفاء.

بدأ حسن دنيا، مشواره في التلحين عام 1968 مع الفنان إيهاب توفيق، وخالد علي، وعماد رفعت، حسب تصريحات تليفزيونية له، وأنه كان يسعى للموسيقى والفن دون النظر للمال الذي سيحصل عليه جراء ذلك.