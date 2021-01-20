بعد تقديم 3 فيديوهات مخلة لزوجته.. هل يواجه والد «طفلة التعرية» الحبس؟

حالة من الغضب تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بعدما ظهر فيديو لـ رجل يجرد رضيعه من ملابسها في الشارع، ولم يكتفي بذلك بل حاول إشعال النار في جسدها إلا أن بعض المارة حاول إنقاذها من الشخص الذي سيطر علي قلبه الجحود.

وطالب العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالقبض علي المتهم في تلك الواقعة ليكون عبرة داخل المجتمع المصري.

أستاذ قانون: المتهم سيواجه عقوبة تعريض طفل للخطر

وقال الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن المتهم سيواجه عقوبة تعريض طفل للخطر بعدما قام بتجريد الرضيعة من ملابسها في الشارع.

وأضاف السعداوي في تصريحات لـ«الوطن» أن العقوبة المتوقعة علي الجاني هي الحبس من 6 شهور إلي 3 سنوات وذلك وفقا لما يراه القاضي.

وأكد «السعداوي» بأن إتهام المتهم لزوجته بالخيانة لايعفيه من الحكم بالسجن بعدما قام بتعريض الطفلة للخطر، وأن قضية الخيانة هي قضية آخري ويوجد بها أبعاد كثيرة علي حسب تحقيقات النيابة.

المتهم: زوجتي على علاقة بخطيبها السابق

من جانبه، قال المتهم خلال إستجوابه أمام المباحث في قسم شرطة نبروه، إنه اكتشف بالصدفة، علاقة والدة الطفلة بخطيبها السابق خلال الفترة الماضية وذلك بعدما قام بفحص هاتفها قائلا في التحقيقات: «دي مش بنتي يا باشا، ولقيت على تليفون أمها 3 فيديوهات جنسية»، وتحفظت المباحث على هاتف المتهم، وتم تحريزه مع محضر الاتهام.

وأضاف المتهم أنه حاول تقويم سلوك زوجته في العديد من المرات عن طريق تعنيفها لكنها لم تستجيب له وقامت في الإستمرار في العلاقة مع خطيبها السابق والعديد من الأشخاص الآخرون.

الزوجة: زوجي كان يجبرني علي تصوير فيديوهات مخلة

من جانبها، قالت الزوجة خلال التحقيقات إن حديث زوجها عبارة عن إلقاء تهم دون دليل، في محاولة منه للتهرب من الجريمة التي إرتكبها في حق الطفلة، والتي تم توثيقها بالفيديو، كما أن زوجها أجبرها على تصوير فيديوهات مخلة، وهى عارية من ملابسها، وكان يهددها بـ«الذبح».