بايدن في أول تغريدة يوم تنصيبه رئيسا: إنه يوم جديد في أمريكا

قال الرئيس المنتخب جو بايدن، في أول تغريدة له في يوم التنصيب، بعد لحظات من مغادرة دونالد ترامب العاصمة واشنطن للمرة الأخيرة كرئيس، «إنَّه يوم جديد في أمريكا» وذلك عبر حسابه الرسمي على «تويتر».

ومن المقرر، أن تجرى مناسب ترسيم الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية، في وقت لاحق اليوم.

ووفقًا لفريق بايدن الانتقالي، يرتدي الرئيس المنتخب بذلة ومعطفًا من اللون الأزرق، وكلاهما من تصميم المصمم الأمريكي رالف لورين، بينما سترتدي جيل بايدن ترتدي معطفاً من الصوف باللون الأزرق وفستاناً من تصميم المصممة الأمريكية الناشئة ألكسندرا أونيل من «ماركاريان».

وكما هو معتاد وتماشياً مع تقليد السيدات الأوائل السابقات، ستتبرع جيل بايدن بزيها لمؤسسة «سميثسونيان»، وفقًا لما نشرته شبكة «CNN».