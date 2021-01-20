ابن عم بايدن يوجه رسالة لرئيس أمريكا عبر «الوطن»: العالم في يد أمينة

يؤدي الديمقراطي الأمريكي جو بايدن اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، ويتولى السلطة في بلد يعاني انقسامات سياسية عميقة وتعصف به جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووجه جو بليويت ابن عم الرئيس الأمريكي رسالة خاصة له عبر «الوطن» لبايدن، حيث قال: «مبروك جو بايدن ، نعلم أن العالم في يد أمينة الآن ونحن فخورون جدا بك ونتطلع حقا إلى رؤيتك قريبا، نتمنى لك كل التوفيق».

وأضاف بليويت: «إنه جو حينما تتحدث عنه فأنك تقوم بوصف رجل طبيعي ودافئ للغاية وله قيم عائلية ضخمة، نعم إنه لطيف للغاية لجميع أفراد الأسرة، ويعشق الدردشة مع الأطفال، بالإضافة إلى أنه رجل واضح وحقيقي وفخور جدا بالتراث الأيرلندي الذي يرتبط بأجداده، إنه رجل مثقف للغاية ويحب الشعر الأيرلندي ويقتبس باستمرار عن شيموس هيني»، مشيرا إلى أن بايدن التقى بأطفاله مرتين وهم فخورون للغاية بكونهم قريبين من مثل هذا الرجل المحترم.

وستنتقل الرئاسة إلى جو بايدن البالغ 78 عاما، الذي سيصبح أكبر الرؤساء الأمريكيين سنا في التاريخ، خلال مراسم مصغرة في واشنطن لن تشهد القدر المعتاد من الأبهة والأجواء الاحتفالية بسبب الجائحة والمخاوف الأمنية بعد الهجوم الذي شنه أنصار الرئيس دونالد ترامب على مبنى الكونجرس «الكابيتول» في السادس من يناير الجاري.

وفي حضور جمهور محدود، سيؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس بعد الثانية عشرة ظهرا بقليل، واضعا يده على إنجيل توارثته عائلة بايدن على مدى أكثر من 100 عام.

وسيكون التنصيب تتويجا لمسيرة جو بايدن التي بدأها قبل خمسة عقود وشملت أكثر من 30 عاما في مجلس الشيوخ الأمريكي وفترتين في منصب نائب الرئيس في إدارة أوباما.