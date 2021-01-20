عبدالعليم داوود بعد تزكيته رئيسا لبرلمانية الوفد: لن نسعى لصدام في المجلس

أعرب محمد عبدالعليم داود، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عن سعادته بدعم حزب الوفد له، وفوزه برئاسة الهيئة البرلمانية الوفدية في مجلس النواب، قائلًا: «اليوم نجحت بالوفد وبالوفديين، وهذا شرف لي وتاج على رأسي».

ووعد داود، في أول تصريح له، بعد اختياره من قبل الهيئة العليا بأن تكون الهيئة البرلمانية الوفدية، يدًا واحدة دون احتكار الكلمات لتقديم صورة جيدة ومحترمة.

محمد عبدالعليم داوو: لن نسعى لصدام في مجلس النواب

قال داود في بيان نشره الحزب، بعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة، «لن نسعى لصدام في مجلس النواب، لكن لن نخضع لأحد في المجلس» أيضا أعلن التزامه بما ترسمه الهيئة العليا للحزب من خطة تحرك للوفد.

يأتي ذلك بعد إعلان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، فوز النائب محمد عبدالعليم داود، رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلس النواب، بالتزكية، بعد موافقة أعضاء الهيئة العليا بالإجماع، بعد أن تنازل كل من النائبين محمد مدينة، وشيرين طايل، عن ترشحهمها لرئاسة الهيئة البرلمانية بمجلس النواب؛ من أجل دعم النائب الوفدي محمد عبدالعليم داود، ليصبح بذلك هو المرشح الوحيد الذي فاز بالتزكية، كما أجمع أعضاء الهيئة العليا بالموافقة على ذلك.

وشهدت قاعة البرلمان، أمس، أول واقعة طرد لنائب من قاعة الجلسة من قبل المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، حيث قرر طرد النائب محمد عبدالعليم داوود، بعد نحو أسبوع من انعقاد مجلس النواب الحالي.