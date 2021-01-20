خروج على قواعد الكلام.. لماذا طرد محمد عبدالعليم داوود من جلسة النواب؟

«إذا ارتكب المتحدث ما يخالف اللائحة من المساس بمؤسسات الدولة أو هيبتها أو ما يمس كرامة المجلس أو نوابه، فيجب أن يتعرض للجزاء».. تصريح المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في قراره بإخراج النائب محمد عبدالعليم داوود، من الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد تصريحاته التي أثار بها الجدل داخل الجلسة، بعد أن قال عبدالعليم: «لا يمكن أن أتحدث عن إقامة مائدة حوار سياسي مع حزب دخل المجلس بالكراتين»، الأمر الذي أثار غضب نواب الأغلبية، وخرج على أثره من قاعة البرلمان ملوحًا بعلامة النصر، بعد قرار إخراجه من القاعة وإحالته إلى هيئة مكتب المجلس.

نص اللائحة التي تدعم طرد محمد عبد العليم داوود من الجلسة

وتنص المادة (302) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب في الفرع السابع والذي يختص بـ«الخروج على قواعد الكلام في الجلسة»، أنّه يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة، وكرامة المجلس وكرامة رئيس وأعضاء المجلس، كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره، ولا يجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، ولا أن يأتي بصفة عامة أمرا مخلا بالنظام والوقار الواجب للجلسة، وفي جميع الأحوال يحظر على المتكلم استخدام السباب أو الألفاظ النابية في عباراته، وكل مخالفة لذلك تُحال إلى لجنة القيم.

كما تنص مادة (306) من اللائحة الداخلية للنواب على أنّه إذا ارتكب المتكلم ما يمس كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية للدولة، أو كرامة المجلس أو رئيسه أو أي من أعضائه، كان للرئيس أن يناديه باسمه ويحذره من الخروج على النظام، أو يمنعه من الاستمرار فى الكلام، فإذا اعترض العضو على قرار الرئيس أخذ الرئيس رأي المجلس ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة.