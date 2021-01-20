مسؤولو مبادرة« حياة كريمة» في كفر الشيخ لـ« الوطن»: بدء تطوير 205 قرى

مجموعة من شباب البرنامج الرئاسي، تولوا مسئولية مبادرة «حياة كريمة»، بمحافظة كفر الشيخ، وفق توجيهات رئاسية، فانطلقوا يجوبونها شرقاً وغرباً، حتى جرى اختيار 205 قرى وتوابع بمركز ومدينة مطوبس، لتكون ضمن المبادرة الرئاسية التي تهدف لتطوير 1400 قرية على مستوى الجمهورية.

وبدأ المسؤولون عن المبادرة بحصر احتياجات القرى عبر زيارات ميدانية لها، وفق إسلام جبر، منسق المبادرة في المحافظة، حيث أكد لـ« الوطن»،أنه جرى زيارة قرى مركز مطوبس لبدء إجراءات حصر احتياجات القرى بها والبالغ عددها 18 قرية رئيسية و187تابعاً لها، وذلك بعد إدراج هذه القرى ضمن أعمال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لتطوير ورفع كفاءة 1400 قرية على مستوى الجمهورية.

وقال «جبر» إنه جرى تحديد قرى المركز من خدمات أساسية ومرافق مختلفة وإنارة بهدف تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية لتطوير القرى فى إطار خطة الدولة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تتضمن بنود المبادرة رفع قدرات البنية الأساسية و التحتية من كافة الجوانب الخدمية فى مجالات «التعليم، الإسكان، الكهرباء، الصرف الصحي، مياه الشرب، الغاز الطبيعى، تدوير المخلفات» وتوفير الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كافة القطاعات بالدولة. مشيرًا إلى أنه تم إدراج قرى مركز مطوبس بالمرحلة الأولى وذلك نظرًا لكون تلك القرى من المناطق الأكثر احتياجًا، وان الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو طوق النجاة.

نسرين:« قرى مطوبس تفتقد الخدمات الأساسية والمبادرة ستغيرها»

أضاف منسق عام المبادرة، لـ« الوطن»، أنه سيقوم أعضاء مؤسسة «حياه كريمه» من خريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة بعمل زيارات ميدانية لجميع القرى التابعه للمبادره للتأكد من إحتياجاتها الفعليه على أرض الواقع وفتح حوار مجتمعى لاستقبال جميع الأفكار واحتياجات القرى ودراستها لإدراجها فى الخطه التنفيذيه للمبادرة الرئاسية لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين من خلال التركيز على دعم وتنمية الإنسان.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نسرين الشرقاوي، عضو مبادرة حياة كريمة بكفر الشيخ، على أن اختيار قرى مركز مطوبس هو اختيار تم بناءًا على دراسات متعددة لجميع قرى محافظة كفرالشيخ، ووجدنا أن أهالي مطوبس يعانون من عدم وجود الخدمات الأساسية، بسبب الاهمال لعقود طويلة من الزمن، وفي ظل إصرار القيادة السياسية الحالية على توفير حياة كريمة للمصريين فقد حان وقت التطوير الشامل وتوفير كل ما تحتاجه هذه القرى من «بنية تحتية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات ورصف الطرق- وتبطين الترع- وإنشاء وتطوير المؤسسات الخدمية التعليمية والصحية ومراكز الشباب ومكاتب البريد والشهر العقاري والسجل المدني- وبناء وحدات سكنية، وتطوير المنازل التي تحتاج للتطوير- وتوفير فرص عمل للشباب».

وأكد الدكتور محمد شعراوى، عضو مؤسسة «حياة كريمة» بكفرالشيخ، أن مبادرة حياة كريمة، تعتبر من أهم المبادرات الرئاسية والتي تهدف إلى التطوير الشامل للقرى الأكثر احتياجًا في مصر، كما تهدف للإرتقاء بحياة الإنسان وتوفير حياة كريمة له من خلال تطوير البنية التحتية بما يشمل خدمات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والطرق والغاز والمجموعات الخدمية الإدارية والثقافية وكذلك توفير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات التي تساهم في الارتقاء بالفرد والأسرة والمجتمع.

شعراوي: « نسبة الفقر بمطوبس مرتفعة وكانت مصدرًا للهجرة غير الشرعية»

وأوضح، بأن مركز مطوبس، كان يعتبر أحد أماكن الهجرة غير الشرعية حيث يطل على البحر المتوسط إلى جانب ارتفاع نسبة الفقر طبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث يعد ذلك من أهم عناصر تحديد القرى المشاركة بالمشروع طبقا لرؤية رئيس الجمهورية.

وتتكاتف حاليًا جهود جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة مع الوزارات المعنية ومؤسسة حياة كريمة من أجل الانتهاء من كافة التحضيرات للبدء في التنفيذ في أقرب وقت ممكن، ومن المنتظر أن يحدث هذا المشروع نقلة نوعية بقرى مركز مطوبس تشمل جميع جوانب حياة الإنسان ليعش حياة كريمة ويشمل ذلك تنفيذ مشروعات اقتصادية لخدمة أبناء هذه القرى وكذلك تقديم قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ليكتمل بذلك البناء الأساسي في هذه المرحلة كما يطلق عليه الرئيس وهو بناء الإنسان.

وأكدت الدكتورة ماهيتاب مجدى، عضو المبادرة، انها مبادرة تنبُع من بُعد إنساني، و فى محافظة كفر الشيخ لتستهدف حوالى 356,520 نسمه من خلال تطوير 18 قرية و187 تابع بمركز مطوبس تطويراً نموذجياً فى كافة خدمات الحياة وتشمل المبادرة تطوير قرى «بنى بكار، منية المرشد، برمبال، البصراط، الجزيرة الخضراء، برج مغيزل، عزب الغرب، القنى، عزبة عمرو، ابيانة، معدية مهدي، عزب الخليج البحري، الخليج القبلى، بريدعة، الوقف البحري، الوقف القبلى، القمسيون شرق والقمسيون غرب».

وتحظى مبادرة «حياه كريمة» بإهتمام بالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وهناك تنسيق كامل بين أعضاء مؤسسة «حياة كريمة» بكفرالشيخ والجهاز التنفيذي للمحافظة تحت قيادة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وعمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ وبالتعاون مع اسلام طه ومحمد رأفت معاونى محافظ كفر الشيخ.