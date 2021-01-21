«دكان الفرحة» يصل شمال سيناء.. 11 شرطا للعرائس المستفيدات من المبادرة

شهدت محافظة شمال سيناء وصول مبادرة «دكان الفرحة»، حيث نظم أمس صندوق تحيا مصر احتفالية في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، لتسليم 50 فتاة أولى بالرعاية تجهيزات الزواج، حيث سلّم ممثلو الصندوق بمشاركة اللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، وجمعية البر والتقوى، الفتيات المقبلات على الزواج تجهيزات الزواج.

وتعود مبادرة «دكان الفرحة» التي أطلقها صندوق «تحيا مصر» لشهر إبريل في عام 2019 حيث تهدف المبادرة لتقديم شتى صور الدعم الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية في كافة قرى ونجوع مصر بكل المحافظات، وذلك من خلال دراسة الحالة الاجتماعية للمستحقين، ووضع شروط عدة.

شروط للاستفادة من مبادرة دكان الفرحة

ويتم مراعاة شروط يجب توافرها في الفتيات المستفيدات من المبادرة وهي:

-أن تكون الفتاة مصرية الجنسية.

- أن لا يقل عمر العروس عن 18 عاما.

- يشترط أن يكون لدى الفتاة عقد قران موثق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.

-أن لا يزيد نصيب دخل الفرد في الأسرة عن 350 جنيه في الشهر.

-لا تكون سبق لها الزواج.

- يعطي الصندوق الأولوية بالتميز الإيجابي للفتيات اليتيمات وذوي الاحتياجات الخاصة.

- يعتمد الصندوق على البحث والتقصي من خلال الجمعيات القاعدية والقادة الطبيعيين بالقري والنجوع وذلك رصد الفتيات الفقيرات واللاتي لديهن مشكلات في انهاء إجراءات الزواج بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الأسرة على توفير مستلزمات جهاز العروسة.

- يشترط الصندوق تنفيذ بحث لكل حالة من الحالات المتقدمة.

- يشترط تنفيذ بحث ودراسة لحالة الأسرة والفتاة على أن تطبق كافة المعايير من أجل التأكد من استحقاق الحالة من عدمها، بعد إجراء بحثا ميدانيا للحالة وزيارة اسرتها.

- كما يتم دراسة الحالات وتطبيق معايير التقييم لتصنيف واختيار الحالات.

- وفي المرحلة الأخيرة تطبيق معايير التقييم لتصنيف وترتيب الحالات طبقا لشدة ودرجة الاحتياج.