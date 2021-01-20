قوافل «تحيا مصر» تصل شمال سيناء: 167 مليون جنيه لتطوير مدارس ومستشفيات

وصلت قوافل صندوق «تحيا مصر» لمحافظة شمال سيناء، صباح اليوم، استعدادًا لتنظيم العديد من أنشطة الصندوق في مجال الرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية تحت شعار «نتشارك من أجل الإنسانية»، لأهالي مناطق: «بئر العبد، ونخل، والحسنة، والعريش، والشيخ زويد، ورفح»، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعن الخدمات التي تقدمها القوافل الطبية، قال تامر عبدالفتاح المدير التنفيذي لصندوق «تحيا مصر»، إنَّ القوافل من شأنها توفر الخدمة الطبية في تخصصات (العيون - أطفال - باطنة - نساء وتوليد) بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، وذلك على مدار يومين.

ومن المقرر، تنظيم احتفالية ظهر اليوم، ضمن فعاليات مبادرة دكان الفرحة، لتسليم 50 فتاة أولى بالرعاية تجهيزات الزواج، جيث تحصل كل فتاة على (ثلاجة – غسالة – بوتاجاز- سخان- خلاط-مروحة – مكواة – مرتبة إسفنجية - طقم أدوات طهي- شنطة مستحضرات عناية شخصية- شنطة مستحضرات تجميل)، وفق ما ذكره المدير التنفيذي لصندوق «تحيا مصر».

يأتي ذلك بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء، والقوات المسلحة، والشرطة المدنية، ووزارة التضامن الاجتماعي، كما تشارك جمعية «البر والتقوى» في القوافل وتوصيل محتوياتها للفئات المستحقة.

تسليم 50 فتاة من اليتيمات تجهيزات الزواج

وفيما يخص معايير اختيار القوافل، أكّد المدير التنفيذي لصندوق «تحيا مصر»، في بيان صادر اليوم، إلى أنَّ اختيار الفتيات يتم طبقا لمعايير وزارة التضامن الاجتماعي وهي: أن تكون الفتاة مصرية الجنسية، ألا يقل عمرها عن 18 عامًا، أن يكون لديها عقد قران موثق (بتاريخ لا يتجاوز 6 أشهر)، نصيب دخل الفرد في الأسرة لا يزيد على 350 جنيهًا في الشهر، ألا تكون قد سبق لها الزواج، مراعاة وضع أولوية للفتيات اليتيمات وذوات القدرات الخاصة كما يتمّ البحث والتقصي من خلال الجمعيات القاعدية بالقري والنجوع لرصد الفتيات المستحقات واللاتي لديهم عثرة في إنهاء إجراءات الزواج لعدم توافر التجهيزات، كما يتمّ تطبيق معايير التقييم لتصنيف وترتيب الحالات طبقا لشدة ودرجة الاحتياج.

توفير 3 آلاف «بطانية ولحاف» للأسر الأولى بالرعاية

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق «تحيا مصر»، أنَّ قوافل الصندوق ستوزع 10 آلاف قطعة ملابس جديدة على 1000 أسرة مستحقة، إضافة إلى 50 دراجة على الأطفال الأيتام، فضلًا عن مجموعة من أدوات النظافة والعناية الشخصية لـ2000 أسرة أولى بالرعاية في مختلف مراكز محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى توفير 2000 «لحاف» و«1000 بطانية» على الأسر المستحقة لحمايتهم من قسوة الشتاء.

ونوه إلى أنَّ محافظة شمال سيناء تلقى اهتمام بالغًا من الصندوق في مختلف مجالات التنمية العمرانية والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية لأهالي المحافظة.

توزيع 10 آلاف قطعة ملابس جديدة ضمن مبادرة دكان الفرحة

وأشار إلى أنَّ الصندوق خصص الحساب رقم 037037 – تنمية سيناء، لتلقي المساهمات في مشروعات التنمية بالمحافظة.

وأضاف أنَّ الصندوق موّل مشروعات بقيمة 167 مليون جنيه حتى الآن، ومنها مشروع رفع كفاءة 10 مدارس (تعليم عام- ومعهد أزهري) بمدن العريش، ورفح، والشيخ زويد، كما ساهم الصندوق في رفع كفاءة وتطوير مستشفى العريش المركزي، وتوريد أجهزة رنين مغناطيسي وقسطرة قلب، كما تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة شبكات الكهرباء، وتأهيل 37 بئر مياه بالشيخ زويد ورفح.

يُذكر أنَّ صندوق «تحيا مصر»، أطلق حملة «نتشارك من أجل الإنسانية»، نوفمبر الماضي، لتكثيف أنشطته الخدمية والتنموية خلال المرحلة المقبلة، لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقام قياسية في العمل الخيري ومساعدة المحتاجين في مختلف دول العالم، وذلك بعد نجاحه في تسجيل 3 ألقاب بموسوعة «جينيس» للأرقام القياسية بعد تنظيمه لأكبر قافلة إنسانية تمّ توجيهها لنحو مليون أسرة وفرت لهم الغذاء والكساء والأغطية.