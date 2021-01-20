أبوشقة لوزير التعليم: مش أي تجربة تعليمية يمكن تطبيقها في مصر

انتقدت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، الغش في أبحاث الطلاب، بقولها: الأبحاث وصل سعرها في السوق السوداء لـ250 و300 جنيه.

وأكدت أبوشقه في كلمتها في الجلسه العامة اليوم تعقيبا على بيان وزير التربية والتعليم، أنه لا بد من دراسة طبيعة البلد وتركبيتها وشكلها قبل تطبيق أي منظومة خارجية لأنه ببساطة أي منظومة وأي تطور خارجي وأي تجربة لا يمكن تطبيقها على مصر لا بد من دراستها ولا بد من الاستعانة بالخبراء.

وتابعت أن مشكلة التعليم لا يمكن أن تحل إلا بآليات معينة ولا بد أن نأخذ المشكلة من كافة جوانبها طالب، معلم، منظومة لوجستية، يتم فيها أداء الرسالة التعليمية.

وتعجبت أبوشقه من حصر التعليم في تابلت وفي كتب عليها أشكال كرتونية جميلة، مشددة على أن التعليم فيه مشاكل كبيرة جدا.