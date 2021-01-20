CNN: ترامب شاهد إجراءات التنصيب خلال رحلته إلى فلوريدا

وصلت الطائرة التي كانت تقل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى فلوريدا، وكان ترامب يشاهد إجراءات التنصيب وهو في طريقه إلى بالم بيتش، حسبما قال شخص على متن الرحلة لشبكة CNN.

وأقلعت الطائرة الرئاسية التي تقل عائلة ترامب بعد وقت قصير من دخول نائب الرئيس مايك بنس إلى الحفل في مبنى الكابيتول الأمريكي، الذي تقام به مراسم تنصيب جو بايدن في منصب الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد تلك المرة الأولى منذ 150 عاما التي يغيب فيها رئيس أمريكي عن حفل تنصيب خليفته، وعلى الجانب الآخر شهد الحفل حضور عدد من الرؤساء السابقين منهم باراك أوباما وزوجته، بيل كلينتون وزوجته هيلاري، بالإضافة إلى جورج بوش الابن.