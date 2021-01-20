إيناس مكي: أهتم بالعمل المسرحي.. وغيابي عن الإعلام سببه الاهتمام بالفن

قالت الفنانة إيناس مكي، إنها قامت بالظهور في 14 مسرحية مع كبار مخرجي الأعمال المسرحية مثل جلال الشرقاوي ولينين الرملي، وكانت إحدى المراحل والمحطات الهامة التي مرت عليها في مسيرتها الفنية، كما أنها ظهرت في مسرحيتها الأخيرة لتجسيد دور مصر في الوطن العربي: «حاجة أفتخر بيها».

وأضافت «مكي»، خلال استضافتها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، والذي يقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومني عبدالغني، أن حصيلة أعمالها الفنية كانت السبب الرئيسي لبزوغ نجمها في مجال الفن، كما وأنها ترى بأن غيابها عن الظهور الأعلامي أمر ليس بيدها، لتسخير كافة قدراتها واهتمامها بإجراء أعمال فنية ومسرحيه مختلفة.

وأوضحت أن علاقتها بالفنان الكبير عادل إمام مازالت مستمره حتى الآن، كما وأن شقيقها الفنان أحمد مكي طلب منها الظهور في فيلم «الحاسة السابعة»: «كان دوري بت لسعة وخنيقة ومستفزه ووصوليه، وقالي أوعدك هتلعبي الدور ده بعدها هتقعدي في البيت، والأفيه أنه قد كان».

وأكدت أنها قليلة الظهور في وسائل الإعلام بسبب طبيعتها وعشقها للمكوث في المنزل، حيث أنها ومنذ فترة الطفولة وهي تعشق الجلوس في المنزل: «مش بوافق على أعمال فنية تعرض عليا دون المستوى سواء كانت فنيا مش عجباني أو فكريا، وكل ده دون المستوى».

وأشارت إلى أن والدها قام ببناء وزارة الإعلام والثقافة في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، وكان يقوم بكتابه التقارير الخاصة بالكتب حال كان به شئ ممنوع أو محرف أو ضد الدين والسياسة: «كان مدينا فرصة عبقرية أننا نقرى الكتب دي، وبعد ما كنا بنقرى كنا بنتناقش في مضمونه، وإحنا 5 أخوات ووالدي جزائري الأصل».